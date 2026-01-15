Hablan los médicos en huelga: "Es imposible atender bien a 60 pacientes en una jornada de trabajo"

De "éxito rotundo" califican los sindicatos O'Mega y Simega la primera jornada de la huelga convocada a nivel estatal entre los médicos y facultativos. Aseguran que por cada diez profesionales que podían sumarse al paro en Galicia (por no estar incluidos en los servicios mínimos), siete lo han hecho. Y aunque la protesta se dirige en primer término al Ministerio de Sanidad, al que reclaman un estatuto marco específico para el colectivo, también demandan al Sergas que mejore las condiciones de trabajo de los médicos gallegos.

Piden una menor carga de trabajo. ¿Cómo es, en general, el día a día de los facultativos gallegos?

Evidentemente, esta es una huelga por la mejora de nuestras condiciones laborales. Pero, en realidad, es una huelga por la mejora de la sanidad, porque lo que buscamos es poder atender mejor al paciente. Al final, todos somos usuarios del sistema y a todos nos afecta lo que sucede, también a nuestras familias. La sensación que tenemos es de mucho agobio porque estamos trabajando en unas condiciones en las que no podemos dar una atención correcta.

Póngame ejemplos concretos...

No podemos estar en atención primaria con agendas de 60 pacientes. Es imposible atender bien a 60 pacientes en una jornada de trabajo. Es que las agendas se están estirando hasta ese punto. Y a eso hay que sumarle las guardias. Por ejemplo, entras a trabajar a las 8 de la mañana, trabajas de 8 a 3, en lo que sería tu jornada ordinaria, y a partir de esa hora entras en la guardia. En ese tiempo, atiendes toda la demanda urgente que entre por el servicio de urgencias y allí te quedas hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Te vas a tu casa, intentas conciliar como puedes y a las 8 de la mañana del viernes vuelves al trabajo. Y en atención primaria, hay muchos compañeros que al día siguiente de esa guardia siguen pasando consulta.

¿Cómo repercuten esas guardias en la atención asistencial?

Para nosotros es terrible. Nos vamos para casa pensando: "¿Lo habré hecho bien?", porque puede ser que vayas a ver a tu médico y este lleve a cuestas 30 horas de trabajo o que vayas al hospital por una urgencia y que el médico que te va a meter en quirófano lleve 22 horas a sus espaldas. Yo, como paciente, quiero que cuando un médico me atienda lo haga en las mejores condiciones. Las sociedades científicas dicen que para atender adecuadamente a los pacientes en hospitalización tengo que ver a 8 en una mañana, pero nos estamos moviendo en 14, 14 o incluso 20. Entonces, esta no es una lucha solo nuestra, sino una lucha por la mejora de la sanidad pública, de la que todos somos usuarios.

Lo cierto es que la huelga, que ya de por sí tiene un gran impacto, se produce en un momento de especial saturación en los hospitales.

Bueno, yo creo que la sanidad está tensionada a lo largo de todo el año, pero sí que es cierto que ahora mismo estamos en una época de mayor sobrecarga por la gripe y los virus respiratorios. Pero no es nuevo. Los picos de gripe son los mismos todos los años y parece que siempre nos pilla de sorpresa y siempre estaqmos colapsados. Alguien no está haciendo bien su trabajo.

Para reducir las agendas de trabajo hacen falta más profesionales. ¿Los hay? Porque constantemente hablamos del déficit de médicos...

Nosotros creemos que sí. El problema no es tanto de falta de profesionales, aunque sí es cierto que ha habido un recambio generacional y que hay muchas jubilaciones, pero realmente, si tú ves los números de médicos que salen de las facultades y se forman con la residencia, hay médicos. El problema es que la calidad de vida de los médicos ahora mismo en la sanidad pública es malísima y la gente está buscando otras salidas. Se están yendo a la privada, a la estética, a otros países y otras comunidades autónomas. Pero, fundamentalmente, la gente cuelga la bata de la pública para irse a la privada, porque concilian mejor, organizan sus horarios y, además, se cobra más.