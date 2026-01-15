La huelga sanitaria provoca la suspensión de 236 cirugías en su segunda jornada

La segunda jornada de la huelga convocada por el colectivo médico en Galicia registró hoy un seguimiento del 22,7% según avanzó la Consellería de Sanidade esta mañana en una nota de prensa. Un dato que contrasta con las cifras que maneja el sindicato O'Mega, que asegura que el 85% del personal médico de los hospitales gallegos han apoyado el paro.

Más allá de esta disparidad, que las centrales achacan al modelo de conteo de Sanidade, el conselleiro Antonio Gómez Caamaño puso cifras hoy a la afectación que la jornada de protesta está teniendo en la presión asistencial. «Sumando todas las áreas sanitarias, esta mañana se han suspendido 236 intervenciones quirúrgicas», explicó el responsable del departamento sanitario de la Xunta.

Caamaño apunta, de hecho, que los servicios más afectados por la huelga son los relacionados con la cirugía, incluidas las anestesias y otros servicios directamente ligados a las intervenciones programadas.