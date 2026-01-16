El conflicto en los autobuses se encalla en la provincia de A Coruña y avanza hacia la huelga indefinida

Los trabajadores del transporte en autobús de A Coruña han organizado este viernes la séptima jornada de huelga en poco más de un mes ante la negativa de la patronal a actualizar las condiciones del convenio provincial, un conflicto que se encalla y va camino de un paro indefinido a partir del 2 de febrero.

En declaraciones a EFE, el representante de la Confederación Intersindical Galega (CIG) en la mesa de negociación, Ernesto López Rei, ha asegurado que la jornada de hoy ha sido "un calco" de las huelgas anteriores, con una total "paralización" de la actividad en las estaciones de autobuses.

Este conflicto atañe a las líneas interurbanas de transporte por carretera y al transporte escolar en esta provincia, además de los autobuses urbanos en Santiago, que se rigen por el convenio en discusión.

De acuerdo con los datos facilitados por la Consellería de Presidencia, con competencias sobre movilidad, a las nueve de la mañana apenas se habían cumplido un 19,8 % de los servicios mínimos decretados; una cifra que en lo referente al transporte escolar asciende a poco más de la mitad, el 53 %.

Los trabajadores de autobús en la provincia de A Coruña ya habían parado los días 5, 12, 15 y 19 de diciembre del año pasado, así como el 12 y el 13 de enero; por lo que la de hoy es la séptima jornada de huelga de las diez convocadas, a falta del lunes, martes y viernes de la semana que viene (19, 20 y 23 de enero).

Si no median cambios, la previsión es que la huelga pase a ser indefinida a partir del próximo lunes 2 de febrero.

"No deben querer solucionar este conflicto", ha considerado López Rei respecto de la actitud mostrada por la patronal y por la Xunta de Galicia, a quien ha acusado de ponerse "de perfil" pese a las protestas de los trabajadores.

Las principales reivindicaciones, ha precisado el representante sindical, pasan por una actualización salarial que incluya "un avance significativo" en las retribuciones, una rebaja en la jornada laboral y mayores facilidades para la conciliación mediante permisos y días de libre disposición.