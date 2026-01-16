Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El conflicto en los autobuses se encalla en la provincia de A Coruña y avanza hacia la huelga indefinida

Si no median cambios, se prevé un paro indeterminado a partir del 2 de febrero

Estación intermodal de Santiago durante la huelga de este viernes

Estación intermodal de Santiago durante la huelga de este viernes / David Suárez

EFE

Los trabajadores del transporte en autobús de A Coruña han organizado este viernes la séptima jornada de huelga en poco más de un mes ante la negativa de la patronal a actualizar las condiciones del convenio provincial, un conflicto que se encalla y va camino de un paro indefinido a partir del 2 de febrero.

En declaraciones a EFE, el representante de la Confederación Intersindical Galega (CIG) en la mesa de negociación, Ernesto López Rei, ha asegurado que la jornada de hoy ha sido "un calco" de las huelgas anteriores, con una total "paralización" de la actividad en las estaciones de autobuses.

Este conflicto atañe a las líneas interurbanas de transporte por carretera y al transporte escolar en esta provincia, además de los autobuses urbanos en Santiago, que se rigen por el convenio en discusión.

De acuerdo con los datos facilitados por la Consellería de Presidencia, con competencias sobre movilidad, a las nueve de la mañana apenas se habían cumplido un 19,8 % de los servicios mínimos decretados; una cifra que en lo referente al transporte escolar asciende a poco más de la mitad, el 53 %.

Los trabajadores de autobús en la provincia de A Coruña ya habían parado los días 5, 12, 15 y 19 de diciembre del año pasado, así como el 12 y el 13 de enero; por lo que la de hoy es la séptima jornada de huelga de las diez convocadas, a falta del lunes, martes y viernes de la semana que viene (19, 20 y 23 de enero).

Si no median cambios, la previsión es que la huelga pase a ser indefinida a partir del próximo lunes 2 de febrero.

"No deben querer solucionar este conflicto", ha considerado López Rei respecto de la actitud mostrada por la patronal y por la Xunta de Galicia, a quien ha acusado de ponerse "de perfil" pese a las protestas de los trabajadores.

Las principales reivindicaciones, ha precisado el representante sindical, pasan por una actualización salarial que incluya "un avance significativo" en las retribuciones, una rebaja en la jornada laboral y mayores facilidades para la conciliación mediante permisos y días de libre disposición.

El conflicto en los autobuses se encalla en la provincia de A Coruña y avanza hacia la huelga indefinida

La flota de Barbanza y Costa da Morte amarra desde el lunes: "Es imposible cumplir las normas de la UE"

La familia de Diego Bello, en el juicio en Manila por su asesinato: "Salió el nombre del que lo amenazó de muerte"

Ascienden a 17 los positivos y ya hay tres alumnos hospitalizados por el brote de salmonelosis en el Instituto de Elviña en A Coruña

El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa: espera una sentencia firme para echarlo

Heridos tres policías nacionales tras sufrir un accidente en la AP-9 cuando regresaban de ser condecorados

