Aire polar, temperaturas bajo cero y fuertes heladas: Galicia se prepara para un fin de semana gélido

La influencia de una borrasca situada al sur de Irlanda todavía dejará lluvia este sábado en nuestra comunidad

Una fuente congelada en la localidad ourensana de Verín durante unas fuertes heladas en 2019

Una fuente congelada en la localidad ourensana de Verín durante unas fuertes heladas en 2019 / Brais Lorenzo

David Suárez

Santiago de Compostela

El tiempo en Galicia durante los primeros días de 2026 está siendo de puro invierno. La lluvia, el viento y la nieve, han estado presentes desde el pasado día 5 de enero con la llegada de la borrasca Goretti y una sucesión de frentes atlánticos que no han dado tregua en nuestro territorio. Unos fenómenos a los que ahora hay que sumar la entrada de una masa de aire polar marítima, que desde este viernes ha hecho que se desplomen las temperaturas mínimas y que va a congelar con grandes heladas y temperaturas bajo cero nuestra comunidad durante este fin de semana.

Un sábado todavía pasado por agua

Tal y como avanza el pronóstico de MeteoGalicia, este sábado la borrasca situada el sur de Irlanda todavía dejará lluvias en las provincias de A Coruña y Pontevedra, las cuales serán más aisladas y ocasionales en Lugo y Ourense.

Las temperaturas siguen en caída debido al aire polar, que permanecerá todo el día sobre nuestra comunidad haciendo que los termómetros desciendan hasta los 0 grados en la capital lucense. En la ciudad de las Burgas o en Santiago las mínimas estarán muy cerca, con una previsión de 2 grados en los momentos más fríos del día. Por la mañana el viento soplará flojo de componente sur, cambiando a noroeste por la tarde.

El domingo se esperan intensas heladas

Mañana domingo, la lluvia hará un paréntesis y la probabilidad de precipitaciones será muy baja. Por contra, lo que no abandonará Galicia será la masa de aire polar.

Noticias relacionadas y más

Una mujer se protege del frío en Ourense

Una mujer se protege del frío en Ourense / Brais Lorenzo

El ambiente gélido seguirá desplomando las temperaturas mínimas en nuestra comunidad, que provocarán intensas heladas en zonas de montaña. La previsión, es que los mercurios marquen valores bajo cero en muchos puntos de Ourense y Lugo, mientras que en localidades como Santiago y Pontevedra estarán muy próximos a los 0 grados.

Sanidade empleará cribados, autotest y concienciación para hacer frente a las ITS

El conflicto en los autobuses se encalla en la provincia de A Coruña y avanza hacia la huelga indefinida

La flota de Barbanza y Costa da Morte amarra desde el lunes: "Es imposible cumplir las normas de la UE"

