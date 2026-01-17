Protestas en Galicia contra el pacto con Mercosur: más de 80 tractores cortan la N-120 en Ourense

La carretera N-120 ha amanecido cortada esta mañana a su paso por Ourense por los ganaderos que se manifiestan desde hace veinte días en la ciudad en contra del acuerdo de libre comercio entre UE y Mercosur. Como Miguel Gómez, ganadero de Maceda y uno de los portavoces de las protestas, ha explicado a través de sus redes sociales, el corte se planeó a las 6 de la mañana, cuando decidieron movilizar los cerca de 80 tractores que se encuentran aparcados desde hace más de dos semanas en el centro de la ciudad (más concretamente rodeando la Subdelegación del Gobierno) hasta la carretera nacional. A las 6.31 horas, comenzaron a conducir los vehículos agrarios, y sobre las 7 de la mañana ya bloqueaban el tráfico a la altura del Centro Comercial Pontevella.

Según explican los ganaderos, esta nueva escalada de tensión en las manifestaciones se produce después de que las autoridades policiales «nos enganaran cos cortes da autovía», pues tras llegar a un acuerdo para liberar la A-52 que los trabajadores del campo bloquearon durante él último fin de semana en Xinzo de Limia, las fuerzas del Estado Les habrían ofrecido realizar un nuevo corte reivindicativo en estos días. Sin embargo, Miguel Gómez afirmó en un vídeo publicado hace escasas horas que «despois das negociacións, adicáronse a rirse de nós», por lo que el supuesto pacto no se habría cumplido, y en señal de protesta, los ganaderos han decidido bloquear este nuevo vial.

La N-120 es una de las principales arterias de circulación en la ciudad de Ourense, pues supone el acceso a la carretera que conecta la ciudad de As Burgas con Monforte de Lemos, así como la vía de entrada más rápida a la capital ourensana desde concellos como Vilamarín, Coles, Nogueira de Ramuín o San Cristovo de Cea. Sin embargo, el bloqueo no está provocando grandes problemas en la circulación: los tractores solo están dispuestos en el tramo que discurre entre la Ponte Nova y la Ponte do Milenio, mientras que las rotondas situadas en ambos punto permanecen abiertas.

Por lo tanto, los accesos al centro de Ourense no están cortados, mientras que los vehículos que acceden desde la A-52 para tomar la carretera a Monforte, y viceversa deben tomar un desvío por el Pavillón dos Remedios que no incrementa más de 10 minutos su tiempo de viaje. Eso sí, es en este mismo acceso a la ciudad (que conecta la entrada y salida a la A-52, las avenidas Pardo de Cela y Habana y la céntrica calle Progreso) donde se está notando más tráfico del habitual.

En cuanto al centro comercial Pontevella, la entrada Al aparcamiento por la calle Sáenz Díez (la habitual para quienes acceden desde el centro de la ciudad) es la única que permanece abierta tanto para entrar como para salir, mientras que el acceso por la N-120, el más utilizado, permanece cerrado al formar parte del tramo en el que la Policía ha cortado la circulación. En este sentido, los ganaderos han insistido a través de sus redes sociales en que la decisión de cortar esta entrada Al complejo de compras Ha sido decisión única de las autoridades, pues ellos colocaron los tractores de forma de que ese acceso estuviera libre «para non perxudicar nin aos autónomos nin aos pequenos comercios que alí traballan». A esta hora, los ganaderos siguen movilizados en la N-120 rodeados de hogueras improvisadas, y transmiten que no marcharán hasta que no se les eche por la fuerza.

Protestas en Lugo

Mientras, continúan también las protestas de ganaderos en Lugo, convocados por Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema. En la pasada noche de viernes realizaron una foliada y convocan una cena reivindicativa para este sábado.

De este modo, habrá tanto ternera como leche de los productores. El domingo harán una «jornada de puertas abiertas» de los tractores para los niños.