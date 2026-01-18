Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buscan figurantes para sacar la Galicia más rural en una «nueva serie de época» de Vaca Films: de cortar leña a hacer la matanza

La ficción se rodará en Santiago de Compostela, Lalín, Sobrado dos Monxes, Monfero, Celanova, Ribadavia y O Courel

Una persona corta leña con un hacha

Una persona corta leña con un hacha / Freepik

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Tras un 2025 en el que Galicia demostró que es más que un escenario de película, sino también de series como El jardinero (Netflix), Las hijas de la criada (Atresplayer), Punto Nemo (Prime Video) o la exitosa Animal (Netflix), todo apunta a que la comunidad gallega seguirá siendo este 2026 un protagonista más de nuevos proyectos audiovisuales.

Buen ejemplo de ello es que la empresa JP Castings busca figurantes para sacar la Galicia más rural en «nueva serie de época» de la productora coruñesa Vaca Films, creadora de fenómenos como Clanes, cuyos rodajes se espera que se inicien pronto hasta el próximo mes de mayo en distintas zonas de la comunidad gallega como Santiago de Compostela, Lalín, Sobrado dos Monxes, Monfero, Celanova, Ribadavia y O Courel.

En concreto, se necesitan personas «que sepan hacer atillos, llevar cesto en la cabeza, cortar leña, desplumar o despellejar animales y desgranar maíz», así como «participar en la matanza del cerdo». Además, «se valorará cortes de pelo clásicos, sin tintes modernos ni mechas, y cejas naturales sin depilar ni perfilar» acordes con la ambientación del proyecto. Todos aquellos interesados deberán rellenar un formulario que la empresa JP Castings ha compartido en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que la empresa especializada en figuración JP Castings busca extras para esta «gran producción de época» que ya prepara Vaca films. Hace solo unos días necesitaban «bebés de entre cuatro y nueve meses» y el pasado mes de diciembre se preguntaba por personas «de entre 30 y 90 años sin necesidad de tener experiencia previa», con especial «interés» en personas que tuviesen «ausencias dentales», personas «invidentes» y «gente mayor», además de «rostros tanto naturales como singulares».

