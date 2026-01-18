Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apertura A-54Conector centralHórreo Santa MartaHuelga busesEl tiempo
instagram

La oposición del sector primario al acuerdo UE-Mercosur se hace notar en Ourense y Lugo

Más de 80 tractores mantienen cortada la N-120, una de las principales vías de acceso a Ourense, por segundo día consecutivo

En Lugo, la tractorada se mantiene frente a la Delegación de la Xunta en la ciudad

Un ganadero en la protesta de la N-120, en la entrada a Ourense

Un ganadero en la protesta de la N-120, en la entrada a Ourense / Brais Lorenzo

El Correo Gallego

Santiago

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió ayer que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur como es una «oportunidad histórica» para el campo español. Sin embargo, a tenor de las protestas que se suceden por toda la geografía estatal, los ganaderos y agricultores no lo ven así. En Galicia, por segundo día consecutivo, más de 80 tractores mantienen cortada la N-120, una de las principales vías de acceso a Ourense. Un bloqueo que, aseguran, continuará hasta que «alguien les quiera atender».

Tal y como ha trasladado el tractorista Óscar Jogar a Europa Press, se encuentran «en el mismo sitio», a la espera de que el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, «les quiera atender», ya que, asegura, «está incumpliendo las promesas que les hizo».

«Estamos hartos de que nos deriven de administración a administración y que aquí nadie tenga competencias ni culpas», ha manifestado.

Momento en el que la Policía ha hablado con los manifestantes que cortan la N-120

Momento en el que la Policía ha hablado con los manifestantes que cortan la N-120 / Iñaki Osorio

En las últimas horas, la Policía habló con ellos para tratar de desbloquear la vía. Tras las conversaciones, quedaron en que transmitirían el mensaje y peticiones de los tractoristas a su superior.

Paralelamente, frente a la Subdelegación del Gobierno, esta mañana se produjo otra manifestación, convocada por la Asociación de Gandeiros Galegos Elas Eles. En ella participaron alrededor de una decena de personas.

El otro foco de la protesta en la comunidad se encuentra en Lugo. Allí, un grupo de ganaderos realizó ayer una cena reivindicativa, con churrasco de ternera, pan y leche, mientras que a lo largo del día de hoy se celebra una jornada de puertas abiertas en los tractores estacionados frente a la Delegación de la Xunta para que los niños puedan hacerse fotos en ellos.

Tractores frente a la delegación de la Xunta en Lugo

Tractores frente a la Delegación de la Xunta en Lugo / Eliseo Trigo

El presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, aseguró a EFE que, al menos «de momento», los ganaderos que mantienen activa la tractorada desde el pasado lunes en el centro de Lugo no tienen «decidido levantarla».

De hecho, recordó que todavía no han recibido contestación a las solicitudes de reunión que realizaron en días pasados, tanto con el delegado del Gobierno, como con los eurodiputados gallegos, a quienes les exigen que, en defensa del medio rural de Galicia, «voten en contra del acuerdo comercial» en el Parlamento Europeo.

«Entendemos que en estas condiciones, de momento, tenemos que seguir», dijo Santiago Rego, quien confirmó que «esta tarde los tractores volverán a salir, para dar una vuelta por Lugo y por los alrededores» de la ciudad.

Además, confirmó que ya ha sido convocada para este martes, día 20 enero, otra «gran manifestación a pie y con los tractores», que recorrerá el trayecto entre la Xunta de Galicia y la Subdelegación del Gobierno.

Noticias relacionadas y más

«Van a venir más compañeros del sector, que quieren sumarse a la protesta, y también apicultores», precisó. La protesta saldrá a mediodía de la explanada que hay ante la sede de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nieve y el frío intenso regresan a Galicia: una masa de aire polar llega para desplomar las temperaturas
  2. Vientos huracanados, lluvias persistentes y descenso de la cota de nieve: el temporal sacude a Galicia esta semana
  3. Aire polar, temperaturas bajo cero y fuertes heladas: Galicia se prepara para un fin de semana gélido
  4. Tormentas, granizo, nieve y vientos de intensidad huracanada: lo peor del temporal llega a Galicia
  5. Galicia protege a la última pareja que cría en la península de un singular pájaro
  6. Galicia se congela con el aire polar: un nuevo frente de frío, nieve y granizo llega para comenzar la semana
  7. No es spam: todo lo que debes saber del mensaje masivo del Sergas y el virus respiratorio sincitial
  8. Un vehículo volcado y ardiendo deja tres heridos y obliga a cortar la AP-9 en dirección Santiago

La oposición del sector primario al acuerdo UE-Mercosur se hace notar en Ourense y Lugo

La oposición del sector primario al acuerdo UE-Mercosur se hace notar en Ourense y Lugo

Alquileres, audífonos o mochilas escolares: Amigos de Galicia actúa contra la exclusión social

Alquileres, audífonos o mochilas escolares: Amigos de Galicia actúa contra la exclusión social

La Policía Local de Pontevedra captura a un menor que agredió a su madre con un cuchillo y robó la tarjeta de crédito a su abuela

La Policía Local de Pontevedra captura a un menor que agredió a su madre con un cuchillo y robó la tarjeta de crédito a su abuela

Galicia se congela con el aire polar: un frente frío con lluvia, nieve y granizo llega para comenzar la semana

Galicia se congela con el aire polar: un frente frío con lluvia, nieve y granizo llega para comenzar la semana

Los narcosubmarinos se «consolidan» como vía habitual para la introducción de coca en Galicia

'Sembrar educación, cosechar futuro': plantar un huerto como vía para aprender en prisión

'Sembrar educación, cosechar futuro': plantar un huerto como vía para aprender en prisión

Vaca Films busca figurantes para sacar la Galicia más rural en su nueva serie: de cortar leña a saber hacer la matanza

Vaca Films busca figurantes para sacar la Galicia más rural en su nueva serie: de cortar leña a saber hacer la matanza

Galicia celebrará con varios actos los 75 años de ‘La Colmena’ de Cela

Galicia celebrará con varios actos los 75 años de ‘La Colmena’ de Cela
Tracking Pixel Contents