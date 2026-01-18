La oposición del sector primario al acuerdo UE-Mercosur se hace notar en Ourense y Lugo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió ayer que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur como es una «oportunidad histórica» para el campo español. Sin embargo, a tenor de las protestas que se suceden por toda la geografía estatal, los ganaderos y agricultores no lo ven así. En Galicia, por segundo día consecutivo, más de 80 tractores mantienen cortada la N-120, una de las principales vías de acceso a Ourense. Un bloqueo que, aseguran, continuará hasta que «alguien les quiera atender».

Tal y como ha trasladado el tractorista Óscar Jogar a Europa Press, se encuentran «en el mismo sitio», a la espera de que el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, «les quiera atender», ya que, asegura, «está incumpliendo las promesas que les hizo».

«Estamos hartos de que nos deriven de administración a administración y que aquí nadie tenga competencias ni culpas», ha manifestado.

Momento en el que la Policía ha hablado con los manifestantes que cortan la N-120 / Iñaki Osorio

En las últimas horas, la Policía habló con ellos para tratar de desbloquear la vía. Tras las conversaciones, quedaron en que transmitirían el mensaje y peticiones de los tractoristas a su superior.

Paralelamente, frente a la Subdelegación del Gobierno, esta mañana se produjo otra manifestación, convocada por la Asociación de Gandeiros Galegos Elas Eles. En ella participaron alrededor de una decena de personas.

El otro foco de la protesta en la comunidad se encuentra en Lugo. Allí, un grupo de ganaderos realizó ayer una cena reivindicativa, con churrasco de ternera, pan y leche, mientras que a lo largo del día de hoy se celebra una jornada de puertas abiertas en los tractores estacionados frente a la Delegación de la Xunta para que los niños puedan hacerse fotos en ellos.

Tractores frente a la Delegación de la Xunta en Lugo / Eliseo Trigo

El presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, aseguró a EFE que, al menos «de momento», los ganaderos que mantienen activa la tractorada desde el pasado lunes en el centro de Lugo no tienen «decidido levantarla».

De hecho, recordó que todavía no han recibido contestación a las solicitudes de reunión que realizaron en días pasados, tanto con el delegado del Gobierno, como con los eurodiputados gallegos, a quienes les exigen que, en defensa del medio rural de Galicia, «voten en contra del acuerdo comercial» en el Parlamento Europeo.

«Entendemos que en estas condiciones, de momento, tenemos que seguir», dijo Santiago Rego, quien confirmó que «esta tarde los tractores volverán a salir, para dar una vuelta por Lugo y por los alrededores» de la ciudad.

Además, confirmó que ya ha sido convocada para este martes, día 20 enero, otra «gran manifestación a pie y con los tractores», que recorrerá el trayecto entre la Xunta de Galicia y la Subdelegación del Gobierno.

«Van a venir más compañeros del sector, que quieren sumarse a la protesta, y también apicultores», precisó. La protesta saldrá a mediodía de la explanada que hay ante la sede de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo.