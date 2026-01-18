Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local de Pontevedra captura a un menor que agredió a su madre con un cuchillo y robó la tarjeta de crédito a su abuela

El joven trató de huir y esgrimió también el arma blanca ante los agentes

Un agente de la Policía Local / Gustavo Santos

N. D.

Pontevedra

Un menor de edad ha sido identificado por la Policía Local de Pontevedra acusado de agredir y amenazar a su madre con un cuchillo y robar la tarjeta de crédito a su abuela. Fue de madrugada cuando el 112 alertó de los hechos y movilizó a los agentes, según ha informado el Concello, que solo explica que el suceso ocurrió en ese mes de enero.

Las mismas fuentes indican que el joven fue localizado en la zona de A Parda, donde inició una huida que obligó a los agentes a dividirse para realizar una persecución a pie y en vehículo hasta lograr cortarle el paso.

Añaden que al ser interceptado, el menor alzó el cuchillo en actitud intimidatoria hacia los policías, sin atender inicialmente las órdenes para que depusiese su actitud, pero al final pudo ser capturado.

En su registro se encontró la tarjeta robada, una considerable cantidad de efectivo, una sustancia compatible con cocaína y pastillas compatibles con MDMA.

El menor fue trasladado a dependencias policiales y se informó a la madre de su situación.

Alquileres, audífonos o mochilas escolares: Amigos de Galicia actúa contra la exclusión social

La Policía Local de Pontevedra captura a un menor que agredió a su madre con un cuchillo y robó la tarjeta de crédito a su abuela

Galicia se congela con el aire polar: un frente frío con lluvia, nieve y granizo llega para comenzar la semana

Los narcosubmarinos se «consolidan» como vía habitual para la introducción de coca en Galicia

'Sembrar educación, cosechar futuro': plantar un huerto como vía para aprender en prisión

Vaca Films busca figurantes para sacar la Galicia más rural en su nueva serie: de cortar leña a saber hacer la matanza

Galicia celebrará con varios actos los 75 años de ‘La Colmena’ de Cela

Protestas en Galicia contra el pacto con Mercosur: más de 80 tractores cortan la N-120 en Ourense

