La Policía Local de Pontevedra captura a un menor que agredió a su madre con un cuchillo y robó la tarjeta de crédito a su abuela

Un menor de edad ha sido identificado por la Policía Local de Pontevedra acusado de agredir y amenazar a su madre con un cuchillo y robar la tarjeta de crédito a su abuela. Fue de madrugada cuando el 112 alertó de los hechos y movilizó a los agentes, según ha informado el Concello, que solo explica que el suceso ocurrió en ese mes de enero.

Las mismas fuentes indican que el joven fue localizado en la zona de A Parda, donde inició una huida que obligó a los agentes a dividirse para realizar una persecución a pie y en vehículo hasta lograr cortarle el paso.

Añaden que al ser interceptado, el menor alzó el cuchillo en actitud intimidatoria hacia los policías, sin atender inicialmente las órdenes para que depusiese su actitud, pero al final pudo ser capturado.

En su registro se encontró la tarjeta robada, una considerable cantidad de efectivo, una sustancia compatible con cocaína y pastillas compatibles con MDMA.

El menor fue trasladado a dependencias policiales y se informó a la madre de su situación.