Más de 32.600 gallegos ya han participado en el ensayo clínico Sincigal

La semana pasada miles de gallegos recibieron un SMS del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en los que se les invitaba a formar parte del ensayo clínico que busca averiguar si Abrysvo, vacuna autorizada para la prevención del virus respiratorio sincitial (VRS), reduce el riesgo de hospitalización . Desde entonces, ya se han sumado 32.617 personas a la convocatoria Sincigal lanzada por el Sergas.

Tal y como explica la Consellería de Sanidade en un comunicado, en lo que va de campaña en el área sanitaria de A Coruña y Cee fueron reclutados más de 8.000 participantes; casi 2.500 en la de Ferrol; más de 4.200 en el área de Santiago y Barbanza; más de 5.100 en toda la provincia de Lugo, al igual que en la de Ourense; más de 3.200 en el área de Vigo; y casi 4.400 en la de Pontevedra y O Salnés.

Además, por grupos de edad, la convocatoria contó con la presencia de 1.690 usuarios de 18 a 40 años; 2.370, de 51 a 60; 13.277, de 61 a 70 años; 6.743 de 71 a 80; 2.411 de 81 a 90; y 373 mayores de 90.

Durante el pasado fin de semana, entre el 17 y el 18 de enero, 10.442 personas participaron en la convocatoria extraordinaria realizada en los 14 hospitales públicos gallegos, la mayoría en el de A Coruña (2.124 pacientes), en el de Santiago (1.650), en el de Vigo (1.427) y en el de Ferrol (1.114 personas). Aunque Sanidade ya habla de un «éxito» rotundo en los últimos días, sigue animando a los gallegos a unirse a la campaña extraordinaria del ensayo «acudiendo sin cita previa a los puntos habilitados en los hospitales, en distintos horarios, de lunes a viernes». Hasta el 31 de enero también se puede participar en los más de 130 centros de salud adheridos a esta iniciativa.