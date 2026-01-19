Consternación en Galicia por el accidente ferroviario de Adamuz que devuelve el recuerdo de Angrois

Las estremecedoras noticias que llegan desde Adamuz (Córdoba), donde en la tarde noche de ayer se produjo un siniestro ferroviario que deja al menos 39 víctimas mortales, han impactado con fuerza en la agenda política gallega. La Xunta canceló esta mañana toda su agenda pública y el Gobierno autonómico, en pleno, junto a trabajadores de la sede administrativa de San Caetano, realizaron un minuto de silencio frente a las dependencias de Santiago. Una imagen que se repite hoy en muchos concellos de la comunidad, en el Parlamento autonómico y a las puertas de la Delegación del Gobierno en A Coruña.

«Creo que falo en nome de todo o pobo galego ao expresar a nosa consternación dende que coñecemos onte o accidente que se producía en Córdoba», apuntaba el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al término de esa expresión de luto. El mandatario autonómico quiso, también, agradecer el trabajo llevado a cabo a lo largo de toda la noche por las fuerzas de seguridad, equipos de rescate y vecinos que se desplazaron al lugar del accidente para evacuar y atender a las personas heridas en el siniestro.

Minuto de silencio ante la Delegación del Gobierno en Galicia / Cedida

En Galicia y Santiago, las imágenes que desde ayer proyectan el minuto a minuto de la tragedia han tenido un impacto especial, ya que devuelven el recuerdo de lo ocurrido la aciaga noche del 24 de julio de 2013 en la curva de Angrois. «Loxicamente, os galegos temos que botar a vista atrás e recordar o accidente de Angrois, naquel momento recibimos a solidariedade e axuda de moitísimas persoas. Sentimos o seu cariño e, polo tanto, agora queremos facer o mesmo coas persoas afectadas polo accidente de onte», sostuvo el presidente de la Xunta. Hasta este momento, el Ejecutivo gallego no ha recibido ningún tipo de petición por parte de las autoridades estatales ni andaluzas, pero Alfonso Rueda aseguró que, en caso de darse, Galicia estará lista para echar una mano.

En la Praza do Obradoiro, la corporación local compostelana y miembros de la USC participaron también en un emotivo minuto de silencio. «Santiago de Compostela é un lugar especialmente solidario, especialmente sensíbel, tendo en conta que aquí se produciu ese accidente terrorífico de Angrois e, por tanto, hoxe tamén quero enviar unha aperta e un ánimo moi grande para tódalas persoas que están revivindo, desde onte a tardiña, o acontecido en Angrois un 24 de xullo», señalaba la alcaldesa Goretti Sanmartín.

Minuto de silencio ante el Pazo de Raxoi, en Santiago / Efe

Precisamente, esas personas a las que se refería Sanmartín en su intervención: las víctimas del accidente del Alvia en 2013 enviaban esta mañana un comunicado a los medios trasladando su «más sentido pésame y solidaridad a todas las personas afectadas por la tragedia ferroviaria de Adamuz».

«Acompañamos a las víctimas y familiares en este momento de profundo dolor y nos ponemos a su disposición, desde el máximo respeto y compromiso con la dignidad, la verdad y la justicia», reza el escrito de la plataforma de víctimas de Angrois.

El Gobierno central decretará, a partir de las 00.00 horas, el luto nacional.