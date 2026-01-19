Una ciudad gallega, finalista a mejor Destino Nacional en los Premios Condé Nast Traveler

Si bien los Premios Condé Nast Traveler 2026 no se entregan hasta el mes de junio, por primera vez -y con motivo de la semana de FITUR-, desde la prestigiosa publicación especializada en viajes han adelantado a los candidatos finalistas en las categorías de Destino Nacional e Internacional.

Precisamente en la primera categoría se ha colado una ciudad gallega que competirá a Mejor Destino Nacional con otras once localidades: Cáceres, Costa del Sol, Girona, Huesca, Madrid, Mallorca, Navarra, Santander, Sevilla, Tenerife y Valladolid.

La "Ciudad de Cristal"

Conocida popularmente como "Ciudad de Cristal", A Coruña es la ciudad gallega que se ha colado entre las localidades finalistas a mejor Destino Nacional de este año.

Desde Condé Nast Traveler destacan no solo la Torre de Hércules, su emblema y "vigía eterna sobre el océano", sino también al mar que, en esta localidad no es un mero paisaje, "sino una presencia constante que marca el pulso de la ciudad".

Las galerías acristaladas de la Avenida de la Marina, una de las estampas más populares de A Coruña, conviven con otras calles en las que la herencia marinera se mezcla con una "vida urbana vibrante y cosmopolita".

Una ciudad en la que la tradición "dialoga con la innovación sin perder de vista el sabor del mar", destacan.