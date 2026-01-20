Alfonso Rueda, tras el accidente ferroviario de Adamuz: «Estamos a su disposición para cualquier tipo de ayuda de cualquier clase»

El conjunto de la sociedad española vive, desde hace apenas dos días, sumida en un profundo dolor tras el trágico accidente ferroviario de Córdoba al descarrilar dos trenes de Alta Velocidad en el municipio cordobés de Adamuz. En Galicia, esta amarga situación llevó a recordar el acontecido en Angrois hace casi trece años, lo que para muchas personas hizo sentir esta pérdida como suya.

Es por ello que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tanto ayer como hoy reiteró el ofrecimiento del Gobierno gallego para «cualquier tipo de ayuda» en Andalucía. Preguntado por la prensa tras un acto en Santiago, Rueda ha señalado que ya dijo este lunes que la Xunta está «totalmente a disposición» de Adamuz y por eso habló ya con el presidente de la Junta andaluza. «Estamos a su disposición para cualquier tipo de ayuda de cualquier clase, eso por descontado», ha indicado, y ha agregado que «por desgracia, mucha gente está reviviendo escenas muy duras» con el siniestro de Córdoba, y se ha incluido entre esas personas.

Por eso, «ese ofrecimiento es especialmente intenso y especialmente sincero», ha remarcado. «Cualquier cosa que precisen la tienen, por supuesto. Entiendo que ahora mismo es una cuestión de dificultades técnicas; estaban contando lo difícil que es acceder a los vagones, todavía hay que levantar, es posible que haya más víctimas, incluso alguna ya localizada, pero no retirada del lugar», ha relatado. Así las cosas, y deseando «que no suba el número de víctimas», ha abogado por centrarse en el rescate y en la recuperación de los heridos, así como en el apoyo a las familias «que aún no saben dónde están sus familiares».

«Llegará el momento de exigir responsabilidades»

También quiso agradecer a las fuerzas políticas, «con alguna excepción», que estén «todos a lo que hay que estar». Esto es, según ha insistido, «terminar el rescate, auxiliar a las víctimas y apoyar a sus familias».

«Llegará y creo que tiene que llegar el momento de saber las causas. Empezaron, según nos cuentan, las investigaciones y en su caso exigir responsabilidades. Pero creo que el momento a 48 horas del accidente es hacer lo que se está haciendo», ha concluido.