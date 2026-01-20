METEO
Semana de tormentas, nieve y fuertes rachas de viento en Galicia: la AEMET activa la alerta roja en la costa
Este martes una borrasca situada al sur de Irlanda nos envía un nuevo frente activo
En la estación de Punta Candieira, en Cedeira, una racha de viento ha alcanzado los 116,5 km/h a las 09:50 horas
El mal tiempo en Galicia no da tregua esta semana. Después de la entrada este lunes de un nuevo frente frío en nuestra comunidad, que dejó precipitaciones en forma de lluvia y nieve, hoy la situación poco ha mejorado y la Xunta ya tiene activada la alerta naranja en buena parte de nuestra costa, y la alerta amarilla por lluvia y viento en muchas zonas de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Lugo.
Tal y como avanza MeteoGalicia, en la jornada de este martes Galicia quedará bajo la influencia de una borrasca que se sitúa al sur de Irlanda y la cual nos enviará un nuevo frente activo. Con esta situación, se espera un día de lluvia -más intensa y persistente en las provincias atlánticas- y de nieve en los puntos más elevados de Lugo y Ourense. Las temperaturas están en progresivo ascenso, pero todavía hará frío. El punto en el que más han bajado los termómetros la pasada madrugada ha vuelto a ser Xares, en A Veiga, donde los mercurios descendieron hasta los -5,6 grados a las 02:40 horas.
A tener en cuenta la situación en el litoral, con aviso de alerta naranja en toda la provincia de A Coruña y buena parte de las de Pontevedra y Lugo, donde el viento soplará fuerte con el paso de las horas. En la estación de Punta Candieira, en Cedeira, una racha ha alcanzado los 116,5 km/h a las 09:50 horas de esta mañana.
La Xunta extiende los avisos este miércoles
Mañana Galicia seguirá bajo una situación de pleno temporal motivada por las bajas presiones. El servicio de meteorología gallego pronostica vientos de fuerza 8 y olas por encima de los 5 metros en la costa, por lo que la Xunta mantiene activa la alerta naranja por mala mar y la extiende a todo el litoral gallego.
La lluvia y la nieve también harán acto de presencia. La previsión es que sea una jornada de precipitaciones intensas en la mitad oeste, que podrán ser de carácter tormentoso. La cota de nieve se situará en los 1000 metros en las últimas horas del día.
En cuanto a las temperaturas, experimentarán un leve ascenso. La capital lucense se quedará en los 5 grados de mínima, que junto a Santiago y Ourense con 7 grados, serán las frías de las siete grandes ciudades gallegas.
Alerta roja desde la madrugada del jueves
El panorama meteorológico en Galicia irá a peor la madrugada del jueves. La AEMET ya ha activado la alerta roja en la costa de A Coruña -desde Fisterra hasta Estaca de Bares- ante la posible formación de olas de entre ocho y nueve metros, y que se une a la alerta naranja en el litoral de la provincia de Pontevedra y a la amarilla por viento y lluvia en numerosos puntos de nuestra comunidad activadas por el Gobierno gallego.
Las rachas de viento seguirán siendo fuertes y las temperaturas sufrirán un descenso, provocando que la cota de nieve baje desde los 1200 metros hasta los 800 por la noche, lo que volverá a teñir de blanco muchas localidades de Lugo y Ourense.
