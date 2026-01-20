La Fegamp acepta subida de la Xunta al SAF dada la "urgencia económica": llegará a 18 euros por hora en 2028

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) dio este martes luz verde a la propuesta de la Xunta para aumentar su aportación para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), dada la "urgencia económica" de los ayuntamientos.

De este modo, la aportación autonómica ascenderá a 16 euros hora en 2026, 17 euros por hora en 2027 y 18 euros por hora en 2028. Desde la Fegamp ponen en valor que la propuesta supone un avance "hacia la solución del problema de la financiación del SAF", ya que, además, contempla la creación de una comisión de evaluación de los nuevos precios en las futuras licitaciones de este servicio, para posible una revisión de las aportaciones.

Aunque el ente supramunicipal no renuncia a que "la financiación del SAF sea cubierta en su integridad por la Xunta de Galicia y por el Gobierno, como señala la Ley de Dependencia", la Comisión Ejecutiva aprobó por mayoría dar el visto bueno al acuerdo. Por su parte, el Gobierno gallego destacó que la cuantía pactada representa un incremento significativo y progresivo de un 50% en este mandato. De este modo, se pasa de los 12 euros por hora actuales a los 16 euros por hora este mismo año.

Por su parte, el BNG explicó su rechazo a la propuesta trasladada por el Gobierno del PP para la financiación del SAF por considerarla "totalmente insuficiente al ni tan siquiera acercarse a cubrir el precio real del coste del servicio". Los nacionalistas subrayan que el coste real se sitúa en los 24 euros por hora.