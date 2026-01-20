Meteogalicia avisa: los últimos cuatro años ya están entre los más cálidos de la serie histórica

Durante 2025, Galicia registró el cuarto año más cálido de las últimas seis décadas, según los datos del informe climatológico anual elaborado por MeteoGalicia y que esta mañana ha presentado la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez.

La temperatura media registrada fue de 14,7 grados, un valor que, según explicó la conselleira, se considera extremadamente cálido y que convierte a 2025 en el cuarto año más cálido desde 1961. No se trata de un cambio de tendencia, ya que tal y como explicó Vázquez, los últimos cuatro años han presentado registros muy similares y se encuentran entre los más cálidos de toda la serie histórica. Es más, a lo largo del pasado año, la comunidad vivió el mes de junio más cálido desde que existen datos.

La directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría; la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez y el coordinador de Meteogalicia, Juan Taboada. / Cedida

Así, las estaciones de temperatura y precipitación distribuidas por toda el territorio gallego, caracterizan al 2025 como un periodo «extremadamente cálido y muy húmedo», tal y como subrayó Ángeles Vázquez.

En este sentido, las temperaturas mínimas y máximas registraron valores medios 1,1 grados por encima de lo habitual. Así, en comparativa con la serie histórica, de los doce meses del año, dos fueron extremadamente cálidos —enero y junio— y siete muy cálidos o ligeramente cálidos. Por el contrario, marzo fue ligeramente frío; septiembre, frío, y diciembre, normal.

En cuanto a las precipitaciones, Vázquez indicó que «la precipitación media en Galicia fue de 1.524 litros por metro cuadrado», lo que representa un 18% más de lo habitual. Del mismo modo, en comparación con la serie histórica, enero fue extremadamente húmedo; abril y noviembre, muy húmedos, y diciembre, húmedo. En contraposición, junio fue muy seco, y julio, agosto y octubre, secos. Los meses restantes se situaron dentro de la normalidad en cuanto a precipitaciones.

Protección del litoral

En otro orden de cosas, la conselleira, que estuvo acompañada por la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, anunció que Galicia cuenta ya con una nueva herramienta para comprender mejor el comportamiento del mar y, especialmente, de las rías. Se trata de un modelo biogeoquímico, desarrollado por Meteogalicia junto con Intecmar y Cetmar, que analiza de forma conjunta todas las Rías Baixas y permite entender cómo se relacionan entre sí y cómo se desplaza el agua de unas a otras. Este avance también ofrece información sobre otros aspectos fundamentales para el buen estado de las rías y su productividad, como los niveles de oxígeno o la disponibilidad de nutrientes.

Según explicó la conselleira, estos datos se traducen en una mejor base para adoptar decisiones que afectan al litoral y al mar, ya que permiten anticiparse a posibles riesgos ambientales, cuidar mejor los ecosistemas marinos y apoyar de forma más eficaz a los sectores vinculados al mar.

En este contexto, Ángeles Vázquez insistió en que este modelo sitúa a MeteoGalicia y a la Xunta en una posición de vanguardia a nivel estatal y europeo. «Supone una herramienta clave para avanzar hacia esa Galicia Calidade mediante una gestión más sostenible del litoral, la protección de los ecosistemas marinos y un futuro más resiliente en un contexto de cambio climático», concluyó.