Pontevedra se prepara para albergar el sábado los Premios Feroz: un compostelano aspira a uno de los galardones

Pontevedra ya se prepara para albergar el próximo sábado, un año más, una de las noches más especiales para el audiovisual español, los Premios Feroz.

Reservas de hoteles completas, proyecciones, coloquios y mesas de debate con profesionales del sector, así como visitas guiadas por la Boa Vila a los invitados del gran evento durante las horas previas sumergen a la ciudad del Lérez en el mundo del cine y el entretenimiento.

La gala, que arrancará a las 22.00 horas y podrá seguirse a través de La 2 y RTVE Play, promete risas, descaro y originalidad de la mano de Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y el gallego Antonio Durán Morris, presentadores que darán la bienvenida al Pazo da Cultura de Pontevedra a los protagonistas de las series y películas del año, que, tras desfilar por la alfombra roja —la cual se podrá ver en directo por el canal oficial de los Feroz en YouTube a partir de las 18.30 horas—, competirán por las 21 estatuillas que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) —once de cine, siete de series, los dos Premios Feroz Arrebato y el Premio Feroz de Honor, que este año recibe la actriz madrileña Marta Fernández-Muro—.

La película Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, y las series Poquita fe y Superestar parten como grandes favoritos al liderar las nominaciones de los Premios Feroz 2026. Lo hacen con nueve, seis y seis nombramientos respectivamente.

Eso sí, proyectos como Sirat (siete nominaciones), del gallego Óliver Laxe; Maspalomas (siete nominaciones); Romería (seis nominaciones), largometraje de Carla Simón rodado en Galicia; Sorda (seis nominaciones); La cena (cinco nominaciones); Anatomía de un instante (cinco nominaciones), serie sobre el 23-F producida por el pontevedrés José Manuel Lorenzo y guionizada por el vigués Fran Araújo; y Yakarta (cinco nominaciones) también tienen mucho que decir.

Presencia compostelana

También conviene destacar que Animal, comedia rural de Netflix grabada en Santiago y sus alrededores opta a dos premios: a mejor serie de comedia y mejor actor protagonista de una serie gracias al extraordinario papel que realiza el actor compostelano Luis Zahera.

Asimismo, otros proyectos con sello gallego que aspiran a llevarse una de las 21 estatuillas que entrega la AICE son La canción, serie sobre la victoria de Massiel en Eurovisión producida por los gallegos Fran Araújo y Pepe Coira, que aspira a ser la mejor serie dramática y llevarse el premio de mejor actriz protagonista de una serie por el trabajo de la extremeña Carolina Yuste; Decorado, del coruñés Alberto Vázquez, que opta a convertirse en la mejor película de comedia; Filmei paxaros voando, de la cineasta gallega Zeltia Outeiriño González, que luchará por el Premio Feroz Holded Arrebato de no ficción; y la recién estrenada Rondallas, filme de Daniel Sánchez Arévalo producido por el noiés Ramón Campos y rodado en la provincia de Pontevedra que luchará por el galardón de mejor película de comedia.