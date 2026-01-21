Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones USCLobos en el ruralRobos en AmesEl tiempo
instagram

AGalega.gal estrea un documental sobre Camilo José Cela e Rafael Alberti

Afonda na relación entre ambos escritores a través da súa correspondencia

Intervención do poeta Benjamín Prado en 'Á destra e á sinistra'

Intervención do poeta Benjamín Prado en 'Á destra e á sinistra' / CSAG

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

AGalega.gal, plataforma de streaming da Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) —antiga CRTVG—, estrea este mércores Á destra e á sinistra, documental galego que afonda na relación entre o recoñecido escritor padronés Camilo José Cela, gañador do Premio Nobel de Literatura en 1989, e o poeta andaluz Rafael Alberti a través da súa correspondencia. Un proxecto que, mediante o diálogo epistolar de dous xenios das letras con ideoloxías completamente diferentes, ofrece unha reflexión sobre o contexto literario e social da época ao mesmo tempo que rende homenaxe á literatura como espazo de encontro máis alá das diferenzas.

Esta non será a única estrea de AGalega.gal desta semana. Este xoves chegará á plataforma Conspiración, thriller protagonizado por Jerry Fletcher que achega a figura dun taxista neoiorquino obsesionado coas teorías conspirativas. Xa o venres será a quenda de Efémeras, produción da BBC de dous capítulos que relata a historia real do novelista Andrew O’Hagan, que escribiu o libro homónimo (Mayflies) despois de que o seu amigo da infancia morrera aos 51 anos.

Noticias relacionadas

Por último, este sábado estrearase o filme Pais e nais, unha comedia dramática danesa protagonizada por Ulrik e Piv, unha parella que intenta integrarse no grupo de familias da nova escola da súa filla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nieve y el frío intenso regresan a Galicia: una masa de aire polar llega para desplomar las temperaturas
  2. Aire polar, temperaturas bajo cero y fuertes heladas: Galicia se prepara para un fin de semana gélido
  3. Tormentas, granizo, nieve y vientos de intensidad huracanada: lo peor del temporal llega a Galicia
  4. Galicia se congela con el aire polar: un nuevo frente de frío, nieve y granizo llega para comenzar la semana
  5. Una ciudad gallega, finalista a mejor Destino Nacional en los Premios Condé Nast Traveler
  6. Buscan figurantes para sacar la Galicia más rural en una «nueva serie de época» de Vaca Films: de cortar leña a hacer la matanza
  7. Galicia protege a la última pareja que cría en la península de un singular pájaro
  8. Un vehículo volcado y ardiendo deja tres heridos y obliga a cortar la AP-9 en dirección Santiago

Detenidas cuatro personas en Lugo por diferentes delitos de robo con violencia

Detenidas cuatro personas en Lugo por diferentes delitos de robo con violencia

Lluvia, nieve y alerta roja en la costa de A Coruña antes de la llegada de otra borrasca de alto impacto

Lluvia, nieve y alerta roja en la costa de A Coruña antes de la llegada de otra borrasca de alto impacto

El caso de A Maruxaina no se cierra: las denunciantes de los vídeos de mujeres orinando recurren el archivo de la causa

El caso de A Maruxaina no se cierra: las denunciantes de los vídeos de mujeres orinando recurren el archivo de la causa

AGalega.gal estrea un documental sobre Camilo José Cela e Rafael Alberti

AGalega.gal estrea un documental sobre Camilo José Cela e Rafael Alberti

Vuelven las auroras boreales a Galicia: una potente tormenta solar tiñe de rojo el firmamento gallego

El TSXG estima recursos de las víctimas por la explosión de la pirotecnia de Tui e incrementa sus indemnizaciones

El TSXG estima recursos de las víctimas por la explosión de la pirotecnia de Tui e incrementa sus indemnizaciones

La Fegamp acepta subida de la Xunta al SAF dada la "urgencia económica": llegará a 18 euros por hora en 2028

La Justicia archiva la causa de los pellets al no inferir la existencia de "ilícito penal"

La Justicia archiva la causa de los pellets al no inferir la existencia de "ilícito penal"
Tracking Pixel Contents