AGalega.gal estrea un documental sobre Camilo José Cela e Rafael Alberti
Afonda na relación entre ambos escritores a través da súa correspondencia
AGalega.gal, plataforma de streaming da Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) —antiga CRTVG—, estrea este mércores Á destra e á sinistra, documental galego que afonda na relación entre o recoñecido escritor padronés Camilo José Cela, gañador do Premio Nobel de Literatura en 1989, e o poeta andaluz Rafael Alberti a través da súa correspondencia. Un proxecto que, mediante o diálogo epistolar de dous xenios das letras con ideoloxías completamente diferentes, ofrece unha reflexión sobre o contexto literario e social da época ao mesmo tempo que rende homenaxe á literatura como espazo de encontro máis alá das diferenzas.
Esta non será a única estrea de AGalega.gal desta semana. Este xoves chegará á plataforma Conspiración, thriller protagonizado por Jerry Fletcher que achega a figura dun taxista neoiorquino obsesionado coas teorías conspirativas. Xa o venres será a quenda de Efémeras, produción da BBC de dous capítulos que relata a historia real do novelista Andrew O’Hagan, que escribiu o libro homónimo (Mayflies) despois de que o seu amigo da infancia morrera aos 51 anos.
Por último, este sábado estrearase o filme Pais e nais, unha comedia dramática danesa protagonizada por Ulrik e Piv, unha parella que intenta integrarse no grupo de familias da nova escola da súa filla.
- La nieve y el frío intenso regresan a Galicia: una masa de aire polar llega para desplomar las temperaturas
- Aire polar, temperaturas bajo cero y fuertes heladas: Galicia se prepara para un fin de semana gélido
- Tormentas, granizo, nieve y vientos de intensidad huracanada: lo peor del temporal llega a Galicia
- Galicia se congela con el aire polar: un nuevo frente de frío, nieve y granizo llega para comenzar la semana
- Una ciudad gallega, finalista a mejor Destino Nacional en los Premios Condé Nast Traveler
- Buscan figurantes para sacar la Galicia más rural en una «nueva serie de época» de Vaca Films: de cortar leña a hacer la matanza
- Galicia protege a la última pareja que cría en la península de un singular pájaro
- Un vehículo volcado y ardiendo deja tres heridos y obliga a cortar la AP-9 en dirección Santiago