Lluvia, nieve y alerta roja en la costa de A Coruña antes de la llegada de otra borrasca de alto impacto

Miércoles de lluvia y nieve ante una jornada de precipitaciones intensas en la mitad oeste de Galicia, que podrán ser de carácter tormentoso. La cota de nieve bajará hasta los 1000 metros en las últimas horas del día. La llegada de una nueva borrasca ha dejado ya de madrugada fuertes rachas de viento en la comunidad. En Penedo do Galo, en el municipio lucense de Viveiro, han llegado a alcanzar los 137 kilómetros por hora. Según la información facilitada por MeteoGalicia, curiosamente también en la comarca de A Mariña se ha registrado en las últimas horas la temperatura máxima en Galicia, en concreto 15,6 grados en el municipio de Ribadeo.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de condiciones peligrosas en el mar en todo el litoral de Galicia durante el día de hoy, con especial atención a la costa del noroeste y oeste de A Coruña, bajo peligro extraordinario, donde se prevén olas de 8 a 9 metros por vientos marinos del noroeste de hasta 61 kilómetros por hora (fuerza 7). En el resto de la costa gallega se mantiene el nivel naranja, también por condiciones peligrosas.

Por otra parte, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha activado el plan especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (INUNGAL), en la fase de preemergencia. En ciudades como la de Lugo, el Ayuntamiento ha cerrado esta mañana todos los parques urbanos, como medida de precaución por ese fenómeno meteorológico adverso, que dejará rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Operarios del Ayuntamiento de Lugo, por orden del área de Transición Ecolóxica, precintaron esta mañana los parques de Rosalía de Castro, Frigsa, Paxariños y Marcos Cela, de modo que ha quedado prohibida la entrada a los mismos.

Nueva borrasca: frío y nieve a 500 metros

Galicia afronta un tramo final de semana marcado por la inestabilidad atlántica y un descenso térmico acusado. Para este jueves se esperan precipitaciones persistentes -incluso con tormenta y granizo- especialmente en la fachada occidental, con un ambiente todavía relativamente templado en la costa pero ya a la baja en ciudades como Vigo, con máximas en torno a 14 ºC y mínimas sobre 9 ºC, o Santiago, con 11ºC y 5ºC.

Una nueva borrasca de alto impacto llamada Ingrid, afectará a Galicia a partir de la tarde del jueves y causará un intenso temporal marítimo, vientos fuertes, lluvias abundantes y, además, nevadas en cotas bajas (a partir de unos 500 metros) desde el viernes. Durante esa jornada se consolidaría el giro a un tiempo más frío y húmedo, con lluvias persistentes: en Santiago las temperaturas oscilarán entre los 3ºC y los 6ºC de máxima, mientras en Vigo se prevén máximas de 9 ºC y mínimas de 7 ºC.

De cara al fin de semana, el escenario seguiría dominado por cielos muy nubosos y episodios de lluvia, con un repunte leve de las temperaturas el domingo: en Santiago de Compostela, la predicción a medio plazo de MeteoGalicia sitúa las máximas en 8 ºC el sábado y 9 ºC el domingo (mínimas de 5–6 ºC).