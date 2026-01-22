La alerta roja se desactiva en A Coruña: breve tregua antes de la borrasca 'Ingrid', que traerá frío y nieve a 400 metros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da por finalizada la alerta roja por temporal en el mar en la costa de A Coruña. La situación pasa, por tanto, a nivel naranja -también en el litoral de Lugo y Pontevedra- por lo que el estado del mar continúa siendo peligroso en todo el litoral gallego. Todo ello a la espera de la borrasca Ingrid, que traerá, junto a más oleaje y lluvia intensa, una masa de frío polar con nieve a partir de los 400 metros de altitud.

El boletín de avisos de MeteoGalicia ratifica una tregua antes de que a partir del mediodía se registre un nuevo incremento de los vientos, las lluvias y el oleaje en la comunidad. También refleja que se espera que el temporal recrudezca este viernes debido a la borrasca 'Ingrid', que trae una masa húmeda de origen polar que desplomará las temperaturas y bajará la cota de precipitaciones de nieve de 600 a 400 metros al final del día.

Hay avisos naranja por acumulaciones de nieve de más de 20 centímetros a lo largo del día en varias zonas de la Montaña de Lugo y Ourense, y de más de 2 centímetros por encima de los 600 metros en otros puntos de Lugo, Ourense y del interior de A Coruña y Pontevedra. También habrá avisos por oleaje en el litoral, que este viernes alcanzarán el nivel rojo en Costa da Morte y otros puntos del litoral coruñés, en las Rías Baixas y en A Mariña de Lugo. Además, el 'Plan especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) continúa activo en fase de preemergencia. En concreto, se encuentra en seguimiento por subida de los caudales los siguientes ríos: Cambeda (Vimianzo), Lérez (Pontevedra) y Oitavén (Soutomaior).

Galicia afronta así un tramo final de semana marcado por la inestabilidad atlántica y un descenso térmico acusado. Para este jueves se espera un ambiente todavía relativamente templado en la costa pero ya a la baja en ciudades como Vigo, con máximas en torno a 14 ºC y mínimas sobre 9 ºC, o Santiago, con 11ºC y 5ºC.

La nueva borrasca de alto impacto afectará a Galicia a partir de la tarde y causará un intenso temporal marítimo, vientos fuertes, lluvias abundantes y, además, nevadas en cotas todavía más bajas (a partir de unos 500 metros) desde el viernes. Durante esa jornada se consolidaría el giro a un tiempo más frío y húmedo, con lluvias persistentes: en Santiago las temperaturas oscilarán entre los 3ºC y los 6ºC de máxima, mientras en Vigo se prevén máximas de 9 ºC y mínimas de 7 ºC.

De cara al fin de semana, el escenario seguiría dominado por cielos muy nubosos y episodios de lluvia, con un repunte leve de las temperaturas el domingo: en Santiago de Compostela, la predicción a medio plazo de MeteoGalicia sitúa las máximas en 8 ºC el sábado y 9 ºC el domingo (mínimas de 5–6 ºC).