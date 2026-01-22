A PESAR DE LA CAÍDA SIGUEN SUPERANDO LOS NIVELES HABITUALES: 377 EN 2025
La alta cifra de varamientos en Galicia: «No sabemos con exactitud por qué. También está ocurriendo en Francia»
Uno de cada tres cetáceos varados en Galicia en 2025 muestra indicios de captura accidental en la pesca
El concello de Ribeira lidera la cifra de varaduras con 40 registros el año pasado
El año 2025 más de 370 animales marinos vararon en la costa gallega. Aunque han sido un 45% menos que el año pasado —cuando se batió el récord al registrarse 700 varaduras en Galicia—, las cifras «siguen siendo muy altas, superando la media anual situada en los 270 ejemplares entre 1990 y 2022», lamenta la Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños (Cemma), entidad encargada de revisar y cribar los registros.
Según los datos de la Rede de Varamentos de Galicia y de los técnicos del Cemma, a los que tuvo acceso este diario, la mayoría de los animales encallados en la comunidad en 2025 fueron cetáceos: un 86%. También se registró una fuerte presencia de «grandes peces» como espadas, atunes o tiburones, casi un 6%; así como tortugas marinas (4%), nutrias (3,2%) y lobos marinos (1,3%).
La causa del aumento de los últimos años todavía se desconoce. «No sabemos con exactitud por qué, también está ocurriendo en Francia», señala Alfredo López, portavoz del Cemma. Con todo, mientras que en 2024 hubo un pico de varamientos también durante el verano, en 2025 no. «De todas formas, las cifras siguen altísimas», destaca López.
Los varamientos de 2025
El año pasado fue el concello de Ribeira el que registró una mayor cantidad de varaduras, según el informe, «con casi 40 registros». Los municipios de Fisterra, Carnota, Muros, Porto do Son, O Grove y Sanxenxo contabilizaron entre 15 y 20 ejemplares en 2025. Mientras que Ferrol, A Coruña, Bueu y Vigo registraron hasta una decena de especies varadas. «Son los concellos que anualmente registran un mayor número al encontrarse orientados a mar mayor o en las bocas de las rías», indica el Cemma. «Hacia el interior va descendiendo el número».
Además, la mayoría de los ejemplares varados son delfines comunes (un 60%), seguido del delfín mular —como el famoso Manoliño de la ría de Ferrol—, que corresponde a casi un 9%. «Se está dando una recomposición del delfín común, que no quiere decir que nazcan más, sino que se mueven de sitio porque ha desaparecido su principal alimento en otros lugares que frecuentaban antes, y ese alimento lo encontraron aquí», explica López.
Sin embargo, este año se redujo la cantidad de especies que antes eran mucho más frecuentes, como el calderón o el delfín gris (también denominado arroaz boto), cuya presencia representa menos del 1,2%. El Cemma no pudo identificar a más de un 4%de los ejemplares, bien por su mal estado, bien porque no han podido ser examinados.
Cadáveres que se acercan a la costa
Uno de los grandes problemas es que la mayor parte de los cetáceos aparecieron muertos, «y muchos de ellos en avanzado estado de descomposición», por lo que tampoco se conoce la causa de su fallecimiento. Si bien es cierto que, tal y como indica el Cemma, más del 30% presentaban indicios de «muerte por captura accidental en faenas pesqueras». Algunos fueron estudiados por la Rede de Varamentos, siendo la mitad de ellos delfines comunes.
No obstante, el 9% fueron registrados con vida, con 34 delfines vivos «que fueron reintroducidos al mar y que sobrevivieron, en la mayor parte de los casos». Las tortugas marinas fueron recogidas por la entidad para medio artificial controlado y rehabilitación para después devolverlas a su hábitat natural ya recuperadas.
Interacción con la pesca
Una buena parte de las muertes se producen por capturas accidentales del sector pesquero, dado que «la interacción es algo clásico, no es accidental, sino estructural», considera López. La mayor presencia de arroaces se deben a los cambios oceanográficos que hacen que la comida se concentre precisamente en los mismos lugares en los que se registra la actividad pesquera.
«Las capturas accidentales son muchas veces inevitables», reconoce el portavoz de Cemma. Pero «no se ofrecen suficientes medidas para evitar estas muertes», lamenta. «Incluso la pesca artesanal tiene consecuencias letales estos animales». A partir de los datos del año pasado, el Cemma descarta la intencionalidad en las muertes, pero advierte que «hay que intentar reducirlas».
La Xunta y Cemma firman un convenio para garantizar la asistencia a animales que varen en Galicia
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la vicepresidenta de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), Uxía Vázquez, han firmado este miércoles un nuevo convenio de colaboración para garantizar durante este año la "asistencia, recuperación y estudio" de los ejemplares de reptiles y mamíferos marinos que varen en el litoral gallego.
Por su parte, la Coordinadora se ha comprometido a comunicar a la Xunta cuando detecte varamientos de tortugas y mamíferos marinos en el litoral; además de prestar primeros auxilios a los ejemplares vivos y su posterior hospitalización, tratamiento y alimentación. En el caso de fallecimiento, se ha comprometido a identificar, si es posible, las causas de la muerte con los correspondientes exámenes y recogida de muestras. Mientras que la Consellería se ocupará de diseñar y supervisar las propuestas encaminadas a asistir a los ejemplares varados.
Todo ello con el objetivo de garantizar su reingreso al medio natural, para lo que se aportarán 15.000 euros a financiar el trabajo de la Cemma entre el 16 de diciembre de 2025 y el 15 de diciembre de 2026
