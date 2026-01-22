Las bajas temporales, a examen: una de cada cuatro revisiones de inspección acaba en alta

La alta incidencia y la larga duración de las incapacidades temporales era una cuestión que preocupaba y mucho en la Consellería de Sanidade. En un contexto en el que se registraba un incremento de estos procesos, especialmente tras la pandemia del coronavirus, el Ejecutivo gallego puso en marcha en agosto de 2024 un programa de medidas para mejorar su gestión y control. Como resultado, en este año y medio en funcionamiento, una de cada cuatro revisiones hechas por la inspección sanitaria terminó con el alta del paciente.

"Estamos ante un buen resultado del plan", aseguró en titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la secretaria xeral técnica de la Consellería, Natalia Lobato. En total, los inspectores sanitarios valoraron 107.464 procesos de incapacidad temporal, de los que se citó a 34.213 de manera presencial y 25.991 acabaron con un alta emitida.

Con todo, estas no son las únicas analizadas. En aquellas áreas sanitarias en las que la incidencia de este tipo de bajas temporales eran más habituales -Santiago e Barbanza, A Coruña e Cee, Ferrol y Lugo, A Mariña y Monferte de Lemos-, Sanidade puso en marcha las llamadas unidades de apoyo, cuya finalidad es ayudar a los médicos prescriptores de los procesos de incapacidad temporal y compartir conocimientos. Estas revisaron 4.742 partes, con un resultado de alta para el 47% de los pacientes. Ya en este primer trimestre de 2026, estas unidades trabajan también en las áreas de Vigo y Pontevedra.

Con el propósito, además, de restar burocracia y facilitar los trámites administrativos, Lobato explicó "la mejora en la relación con las mutuas". En este sentido, se incorporaron 1.200 pruebas diagnósticas a la historia clínica electrónica del paciente en el Sergas.

Las nuevas encomiendas de Sanidade

Así las cosas, Gómez Caamaño recordó que este lunes el Consello de la Xunta dio luz verde a una nueva encomienda para su cartera: "La gestión de la valoración de las bajas del personal de la administración pública que no está adscrito a la sanidad pública, sino que pertenecen a Muface o Mugeju". De este modo, los servicios de inspección de la Sanidade se convertirán en unidades de asesoramiento facultativo al que los órganos de personal del resto de consellerías podrán solicitar un informe para valorar las incapacidades temporales y la concesión o prórroga de las licencias por enfermedad.