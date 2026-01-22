Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en A Coruña uno de los fugitivos más buscados de España

Es el coruñés Daniel Vázquez Patiño, buscado por abusos y agresiones sexuales a una menor de diez años

Intentó apuñalar a un agente durante la detención

Vázquez Patiño

Vázquez Patiño / Policía Nacional

Ana Carro

A Coruña

La Policía Nacional ha detenido en Meicende (A Coruña) a uno de los fugitivos más buscados de España que se encontraba en busca y captura: el coruñés Daniel Vázquez Patiño. Según fuentes policiales, la detención se ha producido cerca de su ciudad de origen, en el municipio arteixán de Meicende.

El pasado noviembre, el 091 había lanzado un aviso con los datos y las fotografías de los diez fugitivos más buscados. Según la descripción policial, el coruñés Vázquez Patiño, de 47 años, es reclamado por abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años. "Su complexión es obesa, tiene el cabello castaño con entradas, mide 1,70, tiene la piel blanca y los ojos marrones", detallaba la Policía. Está catalogado como «altamente peligroso».

El operativo para proceder a su detención se realizó este jueves. En él participaron agentes de la Policía Nacional de A Coruña y también otros desplazados desde Pontevedra y Madrid. En el momento de la detención, el fugitivo intentó apuñalar a uno de los policías, confirmaron fuentes de la investigación.

Cinco detenciones

Con este arresto, ya son cinco los fugitivos de la lista de los diez más buscados a los que la Policía ha dado caza. Uno de ellos también es gallego. Se trata de Martiño Ramos Soto, natural de Ourense, de 50 años. Era profesor y está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años. Las autoridades cubanas lo detuvieron en La Habana tan solo unos días después de que se publicase la lista de prófugos en busca y captura.

Como Vázquez Patiño, José María Pavón Pereira también fue detenido en su tierra, en Huelva. Está condenado a 41 años de prisión por el asesinato con alevosía y ensañamiento de dos personas en Granada. La Policía también capturó a Ionut Ramon Raducan, alias Florin, condenado por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral.

Hace solo unos días, el 16 de enero, las fuerzas de seguridad de Nicaragua detuvieron al español Juan Herrera Guerrero, también incluido en la lista difundida por el 091. Sobre este fugitivo de Puente Genil (Córdoba), que se enfrenta a una pena de diez años de cárcel, pesaba una orden internacional de detención por delitos de extorsión y corrupción de menores.

Los que siguen en busca y captura

La Policía sigue buscando a Jesús Manuel Heredia Heredia, alias El Pantoja y natural de Algeciras (Cádiz), de 40 años, considerado uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España. También al gallego Juan Miguel García Santos, de Vilanova de Arousa (Pontevedra). Buscado por tráfico de drogas, es considerado el cerebro de un entramado de narcotráfico gallego y está implicado en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos. Su complexión es obesa, tiene el cabello negro, piel blanca y ojos negros.

En la lista también está Manuel Rodríguez López, de Barcelona. Acumula múltiples requisitorias por robos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones y quebrantamiento de condena. Además, se busca a Sergio Jesús Mora Carrasco, alias Yeyo, de Huelva y con 48 años de edad, por ser uno de los mayores traficantes de drogas de Europa, y a Julio Herrera Nieto, de Sancti-Spíritus (Salamanca), reclamado por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

