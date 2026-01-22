Galicia, más que un escenario de película: estas son las series ambientadas en la comunidad gallega que podremos ver próximamente

Galicia es, sin duda, un escenario de película. Eso sí, si algo nos ha enseñado el pasado 2025 es que la comunidad gallega es mucho más que eso, también un escenario de serie. Ficciones como El jardinero (Netflix), Las hijas de la criada (Atresplayer) o la exitosa Animal (Netflix), fenómeno mundial grabado en Santiago y sus alrededores protagonizado por el compostelano Luis Zahera, dan buena fe de ello y el panorama que se presenta por delante da a entender que tenemos Galicia para rato tanto en series de las principales plataformas de streaming como en televisión.

Estas son algunas ficciones, todavía sin fechas de estreno confirmadas, que podrían mostrarnos un nuevo punto de vista de la comunidad gallega en los próximos meses:

‘Clanes’ (Temporada 2, Netflix)

Esperadísima segunda temporada de un fenómeno que, en su primera entrega, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y digo esperadísima porque la segunda temporada ya la anunció Netflix hace justamente un año como una de sus grandes novedades para 2025. Los rodajes, sin embargo, terminaron el pasado verano después de grabar en Dublín, así como diferentes localizaciones gallegas.

Pero ya saben el dicho de que esperar vale la pena, y más si estamos ante una ficción de la productora coruñesa Vaca Films que entremezcla venganza, traición, pasión, amores imposibles y, sobre todo, narcotráfico con conocidas caras como la de Clara Lago, el compostelano Tamar Novas o el gallego Miguel de Lira. Además, para darle un mayor bombo, conviene destacar la presencia en esta nueva entrega de uno de los grandes actores del momento, Luis Zahera.

‘Punto Nemo’ (Temporada 2, Prime Video)

La actriz Najwa Nimri, durante los rodajes llevados a cabo en Galicia de ‘Punto Nemo’ / Prime Video

Tras finalizar sus rodajes en diversos puntos de la geografía gallega —entre ellos O Grove, la batería militar de Porto Cuaces e, incluso, la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC)— el pasado mes de noviembre, Prime Video ya prepara la llegada de la segunda temporada de uno de sus estrenos más populares.

Esta producción de la gallega Ficción Producciones y la portuguesa Ukbar Films cuenta en esta nueva tanda de episodios con una gran novedad tras las cámaras. Y es que Álex Rodrigo, conocido por grandes éxitos como La Casa de Papel, Vis a Vis o Veneno, se incorpora como director de un proyecto en el que, tras la explosión del laboratorio ruso en la primera entrega de la serie, los supervivientes tendrán que enfrentarse a una realidad de una isla hostil, sin recursos, llena de criaturas híbridas y un virus que amenaza con expandirse globalmente. Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores, Najwa Nimri y Margarida Corceiro continúan al frente del reparto.

‘Ágata y Lola’ (Atresplayer, Antena 3)

Mireia Oriol y Eva Martín, en 'Ágata y Lola' / Atresmedia

Ficción policíaca ambientada en Vigo y sus alrededores protagonizada por Eva Martín, conocida por su papel en La Promesa, y Mireia Oriol, a quien ya hemos podido ver en Alma.

Esta producción de Atresmedia —cuyos rodajes iniciaron el pasado octubre— para su plataforma de streaming, Atresplayer, y el prime time de Antena 3 realizada en colaboración con Portocabo (Honor) y dirigida por María Togores (Perdiendo el juicio) y Oriol Ferrer (Entrevías) se centra en la figura de Lola Castro, la inspectora que lidera el grupo de homicidios de la Policía Judicial de Vigo y a la que da vida Eva Martín (Dolor y gloria), quien muy pronto se comienza a interesar por una compañera con la que empieza a colaborar, Ágata, una joven policía apasionada por la criminología —a la que pone cara Mireia Oriol (Soy Nevenka)— cuya prometedora carrera se ha visto interrumpida tras sufrir un bloqueo durante un operativo.

‘Ardora’ (Movistar Plus+)

Javier Gutiérrez y Carolina Yuste, protagonistas de 'Ardora' / Movistar Plus+

Serie protagonizada por el gallego Javier Gutiérrez y la extremeña Carolina Yuste cuyos rodajes acaban de aterrizar en las calles de A Coruña, ciudad que ambientará un thriller en el que Estela (Carolina Yuste), una abogada en el turno de oficio, deberá defender a Aarón, un joven problemático acusado de asesinar a un importante empresario local.

Lo que a simple vista resulta ser un caso sencillo en el que todo apunta a que Aarón es culpable, terminará convirtiéndose en un asunto mucho más complejo, especialmente cuando Estela se verá obligada a lidiar con Luis (Javier Gutiérrez), un policía que, como ella, está viviendo su propia crisis personal y que ha de evitar por todos los medios que descubra la verdad. Esta producción de Portocabo, dirigida por el lucense Jorge Coira y creada por los gallegos Pepe Coira y Fran Araújo, tiene previsto finalizar sus rodajes en la ciudad herculina el próximo mes de marzo.

‘Marusía. Vientos de Honor’ (Telecinco)

Lucía Jiménez, en 'Marusía. Vientos de Honor', de Telecinco / Mediaset

Realizada en colaboración con Unicorn Content con el apoyo de la productora compostelana CTV, Marusía. Vientos de Honor, que inició sus rodajes el pasado mes de marzo en diversas localizaciones de la provincia de Pontevedra, pretende acercarnos a lo largo de ocho entregas al mundo de la Armada Española con una historia que nos lleva hasta la Escuela Naval Militar de Marín, lugar en el que el comienzo del nuevo curso se encontrará marcado por el fallecimiento de una alumna.

Oficialmente, se trata de un suicidio; extraoficialmente, muchas preguntas han quedado sin respuesta. Teresa Ibarra (Lucía Jiménez), la recién nombrada comandante directora de la Escuela, no solo se enfrentará a las consecuencias del suceso, sino que, además, deberá investigar sus causas. Para ello, se verá obligada a colaborar con el teniente coronel Jorge Carvajal (Alfonso Bassave), encargado de esclarecer los hechos, cuya presencia le hará revivir traumáticos recuerdos y enfrentarse a unos conflictos internos que creía haber dejado atrás. Completan el reparto Miquel Fernández, Carmen de la Vega, Edith Martínez Val, Paloma Stewart, Álex Medina, Darío Loureiro, Arwent Martínez, Iria Orejudo y Nacho Nugo, entre otros.

‘El crimen de Pazos’ (Netflix)

Imagen del rodaje de 'El crimen de Pazos' / Bambú Producciones

Nuevo true crime creado por el noiés Ramón Campos rodado en Galicia, que, tras acercar al mundo entero en 2024 El caso Asunta en la plataforma roja, ya prepara, tras concluir las grabaciones el pasado mes de noviembre, la llegada a Netflix de El crimen de Pazos.

Este proyecto protagonizado por Tristán Ulloa (El caso Asunta, Berlín), quien se pondrá en la piel de un sargento de la Guardia Civil, investigará el asesinato de Isabel Fuentes, vecina de la localidad gallega de Pazos (Verín) —que en la ficción llevará un nombre totalmente diferente— fallecida a manos de su marido, Aniceto Rodríguez, el 8 de mayo de 2015 tras recibir varias puñaladas mientras se encontraba en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) recuperándose de una brutal agresión que el propio Aniceto llevó a cabo un mes antes al asestarle tres violentos golpes con un martillo.