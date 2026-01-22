Un pesquero gallego iza en sus aparejos el cadáver de un marinero frente a las costas de Argentina
Sucedió este miércoles en aguas internacionales
El cuerpo es de un ciudadano indonesio
Lara Graña
Un pesquero gallego localizó este miércoles el cadáver de un marinero en aguas internacionales frente a la costa de Argentina, según ha podido confirmar Faro de Vigo -diario del mismo grupo que El Correo Gallego- en distintas fuentes de la flota. El hallazgo se produjo durante el primer lance del aparejo, donde estaba enganchado el cuerpo. Las mismas fuentes han indicado que el varón era asiático, «con toda seguridad» indonesio; no constaba ningún aviso de desaparición de un tripulante en la zona.
El barco gallego, que porta pabellón español y tiene casi 60 metros de eslora, continúa en la zona de pesca. Es un área de enormes dimensiones donde están operando estas semanas cientos de barcos, la inmensa mayoría de capital chino y dedicados a la captura de pota argentina (illex argentinus). Aunque la oficialidad de esta flota es china, las tripulaciones de marinería suelen ser de nacionalidad indonesia.
El cadáver del marinero permanecerá ahora en las bodegas del pesquero y será desembarcado en cuanto sea posible; no está previsto que se produzca antes del mes de marzo. El hallazgo ya habría sido notificado a las autoridades de Argentina, si bien el buque dio alerta a Madrid, ya que lleva bandera de España. Fue Salvamento Marítimo, como ordena el protocolo, la entidad que informó a Buenos Aires. Según abunda el periódico local Pescare, el cuerpo llevaría en torno a una semana en el agua.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aire polar, temperaturas bajo cero y fuertes heladas: Galicia se prepara para un fin de semana gélido
- La nieve y el frío intenso regresan a Galicia: una masa de aire polar llega para desplomar las temperaturas
- Tormentas, granizo, nieve y vientos de intensidad huracanada: lo peor del temporal llega a Galicia
- Galicia se congela con el aire polar: un nuevo frente de frío, nieve y granizo llega para comenzar la semana
- Una ciudad gallega, finalista a mejor Destino Nacional en los Premios Condé Nast Traveler
- Buscan figurantes para sacar la Galicia más rural en una «nueva serie de época» de Vaca Films: de cortar leña a hacer la matanza
- Un vehículo volcado y ardiendo deja tres heridos y obliga a cortar la AP-9 en dirección Santiago
- Circula a 185 km/h con una furgoneta por la AP-9 y acaba investigado por la Guardia Civil