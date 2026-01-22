Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Santiago en FiturOperación CompostelaFondos europeosConstantino Arnoso
instagram

Un pesquero gallego iza en sus aparejos el cadáver de un marinero frente a las costas de Argentina

Sucedió este miércoles en aguas internacionales

El cuerpo es de un ciudadano indonesio

Arrastreros y poteros fuera de la ZEE argentina en el área de la milla 201

Arrastreros y poteros fuera de la ZEE argentina en el área de la milla 201 / EJF

Lara Graña

Vigo

Un pesquero gallego localizó este miércoles el cadáver de un marinero en aguas internacionales frente a la costa de Argentina, según ha podido confirmar Faro de Vigo -diario del mismo grupo que El Correo Gallego- en distintas fuentes de la flota. El hallazgo se produjo durante el primer lance del aparejo, donde estaba enganchado el cuerpo. Las mismas fuentes han indicado que el varón era asiático, «con toda seguridad» indonesio; no constaba ningún aviso de desaparición de un tripulante en la zona.

El barco gallego, que porta pabellón español y tiene casi 60 metros de eslora, continúa en la zona de pesca. Es un área de enormes dimensiones donde están operando estas semanas cientos de barcos, la inmensa mayoría de capital chino y dedicados a la captura de pota argentina (illex argentinus). Aunque la oficialidad de esta flota es china, las tripulaciones de marinería suelen ser de nacionalidad indonesia.

Noticias relacionadas

El cadáver del marinero permanecerá ahora en las bodegas del pesquero y será desembarcado en cuanto sea posible; no está previsto que se produzca antes del mes de marzo. El hallazgo ya habría sido notificado a las autoridades de Argentina, si bien el buque dio alerta a Madrid, ya que lleva bandera de España. Fue Salvamento Marítimo, como ordena el protocolo, la entidad que informó a Buenos Aires. Según abunda el periódico local Pescare, el cuerpo llevaría en torno a una semana en el agua.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aire polar, temperaturas bajo cero y fuertes heladas: Galicia se prepara para un fin de semana gélido
  2. La nieve y el frío intenso regresan a Galicia: una masa de aire polar llega para desplomar las temperaturas
  3. Tormentas, granizo, nieve y vientos de intensidad huracanada: lo peor del temporal llega a Galicia
  4. Galicia se congela con el aire polar: un nuevo frente de frío, nieve y granizo llega para comenzar la semana
  5. Una ciudad gallega, finalista a mejor Destino Nacional en los Premios Condé Nast Traveler
  6. Buscan figurantes para sacar la Galicia más rural en una «nueva serie de época» de Vaca Films: de cortar leña a hacer la matanza
  7. Un vehículo volcado y ardiendo deja tres heridos y obliga a cortar la AP-9 en dirección Santiago
  8. Circula a 185 km/h con una furgoneta por la AP-9 y acaba investigado por la Guardia Civil

Todo Galicia en alerta: la Aemet avisa de la llegada del temporal más duro del invierno

Todo Galicia en alerta: la Aemet avisa de la llegada del temporal más duro del invierno

Un pesquero gallego iza en sus aparejos el cadáver de un marinero frente a las costas de Argentina

Un pesquero gallego iza en sus aparejos el cadáver de un marinero frente a las costas de Argentina

Adif baja la velocidad de la línea que pasa por Angrois tras los avisos de maquinistas por «defectos» en la vía

Adif baja la velocidad de la línea que pasa por Angrois tras los avisos de maquinistas por «defectos» en la vía

Adif baja la velocidad a 220 en 28 kilómetros de la línea entre Santiago y Ourense tras avisos de maquinistas por el estado de la vía

Adif baja la velocidad a 220 en 28 kilómetros de la línea entre Santiago y Ourense tras avisos de maquinistas por el estado de la vía

Las bajas temporales, a examen: una de cada cuatro revisiones de inspección acaba en alta

Las bajas temporales, a examen: una de cada cuatro revisiones de inspección acaba en alta

La alerta roja se desactiva en A Coruña: breve tregua antes de la borrasca 'Ingrid', que traerá frío y nieve a 400 metros

La alerta roja se desactiva en A Coruña: breve tregua antes de la borrasca 'Ingrid', que traerá frío y nieve a 400 metros

Sindicatos médicos convocan una huelga indefinida para reclamar un Estatuto propio

Sindicatos médicos convocan una huelga indefinida para reclamar un Estatuto propio

65 años de la Operación Compostela: un secuestro surrealista en alta mar

65 años de la Operación Compostela: un secuestro surrealista en alta mar
Tracking Pixel Contents