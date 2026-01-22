Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

HUELGA DE MÉDICOS

Sindicatos médicos convocan una huelga indefinida para reclamar un Estatuto propio

Los parones tendrán lugar durante una semana al mes a partir del 16 de febrero en todo el Estado

En Galicia las uniones sindicales de facultativos O'Mega y Simega respaldan la movilización

Participantes en la protesta de médicos ante el Clínico de Santiago.

Participantes en la protesta de médicos ante el Clínico de Santiago. / Xoán Álvarez

Iria D. Pombo

Los médicos de todo el país vuelven a convocar una nueva etapa de huelga, esta vez durante cinco meses. Desde el 16 de febrero hasta el 19 de junio el Comité de Huelga estatal, formado por diversas organizaciones sindicales —entre las que se encuentran los gallegos Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'Mega) y el Sindicato Médico de Galicia (Simega)—, desarrollará una huelga nacional indefinida durante una semana al mes hasta la llegada del verano. El fin sigue siendo el mismo que hasta ahora: obtener un Estatuto propio que recoja las particularidades del colectivo médico y facultativo.

Según han detallado este jueves en un comunicado, los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio, en lo que han calificado como una «primera etapa» de movilizaciones conjuntas. Como inicio de estas protestas, los sindicatos han anunciado una manifestación unitaria el sábado 14 de febrero en Madrid. A ella están llamados los profesionales de todas las autonomías, con el objetivo de visibilizar «de forma unánime» su «rechazo a la norma ministerial» y demandar una regulación apropiada para sus «especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral».

Los sindicatos del Comité de Huelga han reiterado que mantienen su mano tendida al diálogo, con la esperanza de que Sanidad reconsidere retomar las conversaciones que permitan avanzar conjuntamente en la búsqueda de acuerdos, para mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, han precisado que sus reivindicaciones afectan tanto al Ministerio de Sanidad como a otras carteras, a los grupos parlamentarios y a las consejerías de salud autonómicas, por lo que han reclamado que cada actor se haga cargo de su competencia para atender las demandas médicas y facultativas que permitan mantener un Sistema Nacional de Salud «sostenible, eficiente y de calidad» para profesionales y pacientes.

