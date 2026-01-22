65 años de la Operación Compostela: un secuestro surrealista en alta mar

El secuestro del atunero vasco Alakrana en aguas del Índico se llevó a la pantalla en el año 2010, del mismo modo que ocurrió en 2013 con Capitán Phillips, la película de Tom Hanks que recrea el rapto del mercante americano Maersk Alabama por parte de piratas somalíes. Sin embargo, el golpe a bordo del Santa María por parte de un comando político galaico-portugués en 1961 sigue siendo un episodio un tanto desconocido. Quizás porque el ideólogo del surrealista secuestro en alta mar era de Celanova y no de Beverly Hills.

"Si fuese americano, Xosé Velo ya estaría en Hollywood y tendría una serie en Netflix", admite Aser Álvarez. El director de Arraianos Produccións, de raíces ourensanas pero con base en Santiago, es especialista precisamente en eso: en rebuscar de la trastienda de la historia a personajes únicos que merecen salir a la luz. Y Xosé Velo es el mejor ejemplo de ello.

Político, escritor y editor con el galleguismo en vena, en su inabarcable currículum es obligatorio detenerse en un capítulo concreto de 1959: la fundación del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL), un movimiento político que luchó desde el exilio para derrocar las dictaduras de Franco y Salazar en España y Portugal. Y para lograrlo, no se le ocurrió nada mejor que secuestrar un barco. Y en esas andaba enfrascado, junto a un comando galaico-portugués de 24 personas, tal día como hoy hace justamente 65 años. Estaba en marcha la Operación Compostela. Aunque oficialmente nunca se llamaría así.

Hasta Kennedy intervino

El secuestro del Santa María se planificó con tiempo. Mucho. Tanto como necesitó el DRIL para reunir los fondos necesarios para comprar armas y billetes para los pasajes en el barco de la Companhia Colonial de Navegação. Cubría la ruta Lisboa-Miami-Lisboa y la idea era hacerse con el control en la vuelta, para desviarlo en medio del Atlántico hacia Fernando Poo o algún puerto africano con el fin de prender allí la llama de la revolución de las colonias: Angola, Cabo Verde... Y de paso, dar un golpe de efecto con el propio rapto para llamar la atención mundial sobre los regímenes de Franco y Salazar.

Pero como ocurre casi siempre, nada de lo que se pinta en el papel sale en la realidad. Así que tras embarcar el comando entre La Guayra y Curaçao con el militar luso Henrique Galvao al frente, y anunciar la toma del control del mismo de madrugada, hubo nervios, disparos, un muerto y dos heridos. En medio de la tensión emergió la figura de Velo, menos militarista y más humanista que Galvao, que convenció al DRIL de entrar a puerto en Brasil para curar a los heridos.

El Santa María arribó a Recife con sus casi mil tripulantes y pasajeros y, vistos los sobresaltos de su aventura, los revolucionarios optaron por pedir asilo político allí. Xosé Velo ya nunca más saldría de Brasil, donde murió en 1972. No había conseguido derrocar a Franco ni Salazar, pero sí llamar la atención del mismísimo presidente de Estados Unidos, Kennedy, que el 25 de enero de 1961 en una de sus primeras ruedas de prensa tuvo que hablar del Santa María para tirar de diplomacia, templar gaitas y evitar que Salazar o Franco mandasen el barco al fondo de un cañonazo, ya que a bordo había ciudadanos americanos.

"Aquí también hay héroes"

Con el paso de los años, la historia del secuestro del Santa María se fue desempolvando, aunque con relatos destintos a un lado y otro del Miño. Y el portugués fue el que acabó imponiéndose... al menos en la Wikipedia. A Henrique Galvao se le atribuye la planificación y ejecución del golpe, el liderazgo, la capacidad... E incluso se estableció la creencia de que el secuestro en alta mar fue el germen que derrocó a Salazar años después.

En Galicia, menos dados al márketing, se compró en cierto modo ese relato, lo que empequeñeció a nivel popular la figura de Velo. Hasta que en 2012 Aser Álvarez la redescubrió y la puso en valor. Para él, Xosé Velo fue el verdadero artífice, el pensador y líder de la Operación Compostela, que era el nombre original que confirmaría que en el DRIL mandaba Galicia. Sin embargo, para evitar precisamente los celos de Galvao y los suyos, se rebautizó como Operación Dulcinea. Otra prueba del papel de Velo es que volvía loca a la PIDE, la policía política de Salazar, que llevaba tiempo sospechando que tramaba algo.

Por ello, Arraianos Produccións grabó tres cortos documentales: Xosé Velo en Vigo. La guerrilla antifranquista en la provincia de Pontevedra; Xosé Velo, el ibertador ibérico; y Expediente Velo, el único centrado en la historia del Santa María y que ahora se va a estrenar. También elaboró una autobiografía sonora y hay un libro en camino.

Pero hoy jueves, coincidiendo con el 65 aniversario de la operación, la Facultad de Filosofía de la USC acoge la exposición Love Velo, donde habrá una visita guiada para poner en valor la figura de este gallego universal. Y el próximo miércoles 28 se estrenará en la misma facultad el documental Expediente Velo. "Que la gente joven sepa que aquí en Galicia también tenemos héroes". Aunque no salgan en Netflix.