Más de 700 rayos, nieve, viento huracanado y un centenar de incidencias: así impacta 'Ingrid' en Galicia

La borrasca 'Ingrid' azota con fuerza en Galicia. En las primeras ocho horas de este viernes ha provocado 136 incidencias y está complicando el tráfico aéreo, ferroviario y por carretera, con imágenes de granizadas y nieve en diversos puntos de la comunidad.

Los datos de las estaciones de medición de MeteoGalicia informan que la borrasca ya ha dejado fuertes vientos que superaron los 160 kilómetros por hora, nieve y más de 700 rayos en las últimas 24 horas. En la comunidad se esperan intervalos nublados con chubascos, localmente tormentosos, ocasionalmente con granizo. La cota de nieve se situará en los 600 metros bajando a 400 a final del día. Se han registrado tormentas eléctricas en toda la comunidad, con casi 600 rayos solo durante la noche. Además, se ha activado la alerta roja por temporal costero en el litoral de A Coruña y Pontevedra, con olas de hasta 9 metros.

A lo largo de esta jornada las temperaturas sufrirán un moderado descenso, con heladas en zonas del interior, muy intensas en la montaña y máximas con valores muy bajos, incluso para esta época del año. Los vientos soplarán del oeste-suroeste, moderados en general, fuertes en el litoral y zonas altas, girando a noroeste fuerte al final del día. En sus valores extremos registrados, MeteoGalicia constata vientos de 163,5 km/h en Punta Candieira (Cedeira), a las 5.30 horas; y de 154,4 km/h a las 6.00 horas en Penedo do Galo, en Viveiro (Lugo). La temperatura más baja registrada fue de -6,1 grados en Cabeza de Manzaneda (Ourense) a las 8.00 horas, mientras que la más alta fue de 12 º C en Marín (Pontevedra) a las 4.10 h. En el lugar de Rus, en Carballo, MeteoGalicia contabiliza una acumulación de 15,2 litros por metro cuadrado.

Vista de las olas que saltan a la carretera que une Baiona con A Guarda. / Alberto Sxenick (Efe)

136 incidencias en menos de 24 horas

La mayoría de las incidencias (76) están relacionadas con la presencia de árboles o ramas en las vías de circulación, seguidas de restos de accidentes y otros objetos (26), y también se han realizado actuaciones en fachadas, apuntalamiento de muros y limpieza de cunetas para prevenir riesgos, ha informado el 112 Galicia.

Las incidencias por nieve se reducen a cuatro, al igual que la presencia de placas de hielo en la carretera, aunque en los últimos momentos comienzan a aparecer más avisos, detalla Emergencias. El mayor número de percances corresponde a la provincia de Pontevedra (69), con los municipios de Vigo (13) y Pontevedra (10) como los más afectados. En la provincia de A Coruña hubo 54 avisos, ocho en Lugo y cinco en Ourense.

El tejado de un almacén cayó sobre una vivienda en Vigo y se recibieron numerosos avisos desde carreteras principales y secundarias de toda la comunidad por la presencia de árboles sobre la calzada, como la AP-9 (Cerdedo-Cotobade y Campañó) o la A-52 (A Cañiza). También hubo avisos por hielo y granizo en la AG-55, así como una salida de vía en Cabana de Bergantiños (A Coruña) por este mismo motivo, sin heridos. A lo largo de la noche se sucedió otra salida de vía a causa de la helada en Mesía (A Coruña) y choques de vehículos contra árboles en los concellos pontevedreses de Vilanova de Arousa, Salceda de Caselas y en Portas.

Carreteras, vuelos, mar y líneas ferroviarias afectadas

Según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (DGT), siete vías están en nivel amarillo, incluida la A-6 entre los kilómetros 431 y 419 (Pedrafita do Cebreiro-A Portela de Valcarce), con la velocidad restringida a 60 kilómetros por hora y prohibición de adelantar para vehículos pesados. También están en amarillo puntos de las vías N-6, LU-633, A-52 y OU-536, así como cinco carreteras en verde (prohibición de adelantar para vehículos pesados).

En la provincia de Lugo, está interrumpido el servicio ferroviario entre Baamonde y Rábade por la caída de un árbol sobre la infraestructura, lo que afecta a los trayectos Lugo-A Coruña/Ferrol, ha informado Adif. También se encuentra interrumpida la circulación entre Canabal y Os Peares (tramo Ourense-Monforte de Lemos) por una falta de tensión en catenaria y se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera, aunque Adif no ha precisado si esta incidencia está relacionada con la meteorología.

Los fuertes vientos de Ingrid están afectando también al tráfico aéreo desde la noche del jueves e impidieron el aterrizaje de varios vuelos en Vigo y A Coruña, que tuvieron que ser desviados a Madrid. Esta mañana no han podido despegar los vuelos previstos a Madrid y Barcelona desde el aeropuerto de Vigo.

Además, la naviera Mar de Ons ha suspendido el ferry entre Vigo y Cangas durante las primeras horas de la mañana, aunque ha anunciado que se retomó a partir de las 10.30 horas.