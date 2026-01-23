Así cayó en A Coruña el pederasta Daniel Vázquez Patiño, uno de los diez fugitivos más buscados en España

El pederasta Daniel Vázquez Patiño, uno de los diez fugitivos más buscados en España, ha sido detenido en Meicende (Arteixo) en las últimas horas por agentes de la Policía Nacional de A Coruña. Estaba reclamado entre los diez delincuentes más buscados y reclamado por delitos continuados de agresión sexual a menores, cometidos desde el año 2012 hasta el 2016. Ahora este pederasta detenido en Meicende se enfrenta a una pena de 23 años de prisión.

Según informa la policía, en el momento de la detención, ayer en Arteixo, el prófugo trató de huir por los tejados, amenazó con precipitarse al vacío, y se mostró extremadamente violento tratando de atentar contra la integridad física de los agentes con un objeto punzante.

Daniel Vázquez Patiño está acusado de agredir sexualmente a la hija de su expareja sentimental, así como a una amiga de ésta, haciendo uso de una brutal violencia cuando la víctima trataba de resistirse.

Los hechos por los que se buscaba al fugitivo se remontan a 2012, año en que comenzó una relación sentimental con su expareja. El prófugo convivía con los hijos menores de edad de ésta y la hija en común de ambos. Desde entonces, la hija de su expareja (menor de edad) sufrió reiteradas agresiones sexuales.

El prófugo no dudaba en hacer uso de una violencia brutal cuando la víctima trataba de resistirse, llegando a proferirle numerosos golpes en la cabeza hasta conseguir intimidarla y doblegar su voluntad. Asimismo, la amenazaba con matarla a ella y a toda su familia si contaba algo y le prohibía tener novio, alegando que era suya. Esta situación se prolongó hasta 2016, año en que la madre de la víctima finalizó la relación con el ahora detenido.

En 2014, aprovechando la visita de una amiga de la hija de su expareja que se quedó a dormir en el domicilio, el fugado se metió de forma sorpresiva en la cama de la menor y, sin mediar palabra y haciendo uso de violencia, la agredió sexualmente. En otra ocasión, en la que la misma menor volvió a la vivienda para visitar a su amiga, el prófugo volvió a agredirla aprovechando un momento en el que se quedó a solas con ella.

El fugitivo fue condenado por los hechos descritos, si bien no llegó a ingresar en prisión por encontrarse en paradero desconocido. Por este motivo, se decretaron las correspondientes órdenes de búsqueda para su detención e ingreso en prisión. Asimismo, y ante la gravedad de los hechos cometidos, los agentes asignaron prioridad máxima a su búsqueda y localización.

El prófugo trató de eliminar todo rastro que pudiera conducir a su paradero y utilizó a familiares que le proporcionaron la cobertura necesaria, especialmente desde que fue incluido en la campaña de los 10 fugitivos más buscados.

Tras numerosas gestiones policiales, los indicios apuntaron a la posible localización del fugado en Pontevedra. Sin embargo, con el avance de la investigación, los agentes acreditaron que había cambiado su domicilio a la ciudad de A Coruña, motivo por el que intensificaron los dispositivos policiales en la ciudad.

Los agentes localizaron el domicilio del fugitivo quien, al ser detectado, trató de escapar huyendo por los tejados, y amenazando con precipitarse al vacío, iniciándose una persecución que puso en riesgo a los actuantes. Asimismo, se mostró extremadamente violento al tratar de atentar contra la integridad física de los policías con un objeto punzante, si bien gracias a la rápida actuación de los agentes fue finalmente reducido y detenido.

El pasado mes de noviembre, la Policía Nacional lanzó una nueva campaña para localizar a diez fugitivos buscados por diferentes juzgados nacionales e internacionales. Para ello, la colaboración ciudadana es fundamental por lo que cualquier persona que pueda aportar algún dato que facilite su colaboración puede hacerlo, de forma confidencial, a través del correo lomasbuscados@policia.es.

En apenas tres meses, desde el lanzamiento de la campaña de divulgación de las fotos de los diez fugitivos más buscados en España, ya han sido cinco los prófugos localizados por la Policía Nacional, alguno de ellos en el extranjero.