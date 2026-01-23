FITUR 2026
Ferrol amosa ao mundo o seu toque especial como cidade
Esta campaña trata de dar a coñecer o encanto identitario do lugar, no que se celebran importantes citas como A Noite das Pepitas
ECG
O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidiu este xoves a presentación da campaña turística Toque Ferrol-Ferrol Touch, o arranque do proxecto que terá continuidade durante todo o ano para a promoción da cidade.
Comezaron a súa participación na feira cunha peza audiovisual inspirada no Toque Ferrol, que avanza a historia que se coñecerá ao completo próximamente de dous artistas que xuntan as súas historias mentres se suceden imaxes dinámicas da cidade, tanto da contorna urbana como rural.
Rey Varela encargouse de explicar ao público o Toque Ferrol, que «non é só un eslogan», puntualizou. «É a autenticidade, a forza e o orgullo que non se explica. Vívese. Posuímos unha forza identitaria, emocional e patrimonial indubidable. Un carácter que máis que presumir, o que fai é demostrar. Iso é o Toque Ferrol», manifestou. «Ferrol é mar, vento e horizonte aberto, e pensa e sinte con profundidade, carácter e verdade. Este ano, ademais, celebramos os 300 anos de Ferrol como cidade mirando cara o futuro», engadiu o rexedor.
O vídeo amosou o encanto das praias de Doniños, Santa Comba, a entrada da ría de Ferrol, o barrio de A Magdalena, o Arsenal ou a porta do dique, así como das festas de verán ferrolás ou o espectáculo de danza que se celebrou no dique do Arsenal. Ademais, incluíu imaxes do fito histórico do derrubamento da muralla que se está a producir con Abrir Ferrol ao Mar, un ambicioso plan urbanístico chamado a transformar a urbe.
Por outra banda, o rexedor destacou como o pobo vive a flor de pel a Semana Santa, considerada Festa de Interese Turístico Internacional. Asemade, resaltou a tradicional Noite das Pepitas, que atrae a visitantes de todo o mundo. «E unha festa fondamente ferrolana que non existe en ningunha outra parte do mundo», declarou.
ESPECIAL FITUR 2026ESPECIAL FITUR 2026
As Meninas de Canido, un festival de arte urbano recoñecido internacionalmente, tamén foi outra das citas destacadas na presentación. «É un museo ao aire libre, vivo, en constante evolución que transformou todo un barrio desde a creatividade e a participación, porque en Ferrol a arte compártese», sinalou Rey Varela. No que atina ao deporte, destacaron o evento de equitación de alto nivel Equiocio, no que se fusiona deporte, natureza, ocio familiar e turismo activo.
