'Ingrid' azota Galicia: prohibido el tráfico de camiones entre Ourense y Santiago

Por tierra y por mar. No habrá concello ni tramo de costa en Galicia que se libre este viernes de alguna alerta, ya sea por viento, oleaje o nieve. Ante el riesgo de nevadas por la borrasca Ingrid desde este viernes y hasta nuevo aviso queda prohibida la circulación de camiones en toda la N-525, entre Santiago de Compostela y Benavente, en la AP-53 desde Santiago a Dozón, en la AG53 desde Ourense a Dozón, en toda la A-52 en Ourense, en la N-541 desde Barbantes a Cerdedo y en la N-120 desde Burgos a Ponteareas (afectando a toda la provincia de Ourense).

«Ante el grave riesgo que representa este fenómeno [el temporal Ingrid], tanto por su intensidad como por la acumulación, extensión y persistencia del mismo, el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico considera adoptar medidas extraordinarias de ordenación del tráfico, con el fin de garantizar la seguridad vial y la circulación de los vehículos de emergencia», argumenta el departamento dependiente del Ministerio de Interior.

En efecto, todo el mapa gallego estará teñido de amarillo, naranja o rojo en una jornada en la que las temperaturas caerán entre tres y cinco grados, con máximas que no superarán los 10 º en las ciudades y mínimas que oscilarán entre uno y siete grados. Más de media Galicia estará en alerta por nieve, con la excepción del interior de Pontevedra y del oeste y suroeste de A Coruña, según las previsiones de MeteoGalicia. «Por impacto, será el peor temporal del invierto», alerta el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia, Francisco Infante.

Mañana sábado persistirán los avisos por nevadas y por olas de hasta nueve metros en gran parte de la comunidad, siendo la lluvia la única alerta que no se activará en ninguna de estas dos jornadas.

Tras las intensas lluvias y los fuertes vientos de los últimos días, la borrasca Ingrid, situada al sur de Irlanda golpeará hoy con fuerza Galicia, dejando chubascos, tormentas eléctricas locales y, ocasionalmente, granizo. La entrada de una masa de aire polar hará descender la cota de nieve hasta los 600 metros, bajando incluso a los 400 al final del día, avisan desde el servicio meteorológico gallego.

Ante estos avisos por nevadas en cotas bajas, la Consellería de Educación decidió suspender las clases y el transporte escolar durante la jornada de este viernes en la provincia de Ourense; en la montaña, el sur y el centro de Lugo y el interior de la provincia de Pontevedra. Debido a la alerta roja por fenómenos costeros, también se suspendieron las actividades en el exterior de los centros educativos de las zonas noroeste, oeste y suroeste de la provincia de A Coruña, Mariña de Lugo y en las zonas de Rías Baixas y Miño en la provincia de Pontevedra.

El frío no dará tregua. Las temperaturas experimentarán un descenso moderado, con heladas en el interior —muy intensas en zonas de montaña— y máximas inusualmente bajas incluso para esta época del año. Si este jueves el mercurio en las ciudades se movió entre los 11 y los 13 grados, con mínimas nocturnas de entre cinco y nueve, hoy caerán hasta 1 º en Lugo, 5 º en A Coruña y 7 º en Vigo. Durante el día, el frío se hará notar con fuerza, con máximas que descenderán entre tres y cinco grados: llegando a los 6 º en Lugo, 8 º en A Coruña, Ourense y Santiago, y 10 º en Vigo, según el servicio meteorológico gallego.

De la alerta por nieve se librarán únicamente el interior de Pontevedra y el oeste y suroeste de A Coruña. El aviso será de nivel amarillo, con acumulaciones superiores a los 2 centímetros en cotas por encima de los 600 metros, salvo en las montañas de Lugo y Ourense y en el sur de esta última provincia, donde la alerta será naranja, con espesores de hasta 20 centímetros a lo largo del día.

El viento dejará rachas superiores a los 80 kilómetros por hora durante la madrugada en toda Galicia, que se prolongarán hasta primera hora de la mañana en el noroeste de A Coruña y hasta las 12.00 horas en A Mariña. En el mar, el viento soplará con más fuerza aún, obligando a activar la alerta naranja en toda la costa. Por oleaje, el aviso se elevará a rojo en todo el litoral.

La borrasca no dará tregua el sábado, aunque sus efectos serán algo menores. Persistirá la alerta por nieve, aunque afectará a menos territorio. El nivel naranja quedará restringido a las montañas de Lugo y Ourense, mientras que el amarillo abarcará el centro de Lugo, el interior de A Coruña y Pontevedra, el noroeste de Ourense, el sur de Lugo y Ourense y la zona de Valdeorras. El viento mantendrá toda la costa en alerta, ya sea amarilla o naranja, y las olas volverán a teñir de rojo el litoral hasta las 09.00 o las 12.00 horas, según la zona, rebajándose a naranja a partir de entonces.

Según las predicciones de la Aemet, no será hasta el domingo cuando la masa polar comience a retirarse, con nevadas cada vez menos significativas y en cotas algo más altas, dándose por finalizado el episodio al final de la jornada.

En la antesala de la entrada de la borrasca Ingrid, el termómetro superó los 12 grados en Vigo, Baiona y Cee, está última registró la máxima de Galicia (12,6º). Las mínimas ayer llegaron a -3,7º en A Veiga y -3,3º en Manzaneda. En cuanto a las rachas de viento, Vimianzo llegó a 108,5 km/h) y Muras a 98,9.