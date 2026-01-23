Rueda reivindica la calidad y la desestacionalización frente al turismo masivo: "Queremos que venga todo el mundo, pero sin obsesionarnos con los números"

Este será un año “espectacular” para el sector turístico gallego, en el que seguirá creciendo “con sentidiño”, apostando por la “calidad” y la desestacionalización y sin “obsesionarse por los números”. Este es el mensaje que trasladó este viernes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la presentación del stand de la comunidad en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) que está teniendo lugar esta semana en Madrid. Un stand, cabe mencionar, que ha sido premiado como el mejor de una autonomía, y que este año volvió a recuperar la marca ‘Galicia Calidade’.

Como no podía ser de otro modo, el titular del gobierno gallego comenzó con unas palabras de apoyo para las víctimas de los accidentes ferroviarios que afectaron al país recientemente, y que retrasaron un día la presentación del stand gallego.

Acto seguido, sobre la recuperación de la marca Galicia Calidade para esta edición de Fitur, puso en valor lo reconocible que es, destacando que "dices Galicia y la gente responde calidade", lo que no pasa en "casi ninguna otra región de España". "Y como todas las cosas que funcionan bien, a veces sin saber muy bien por qué, las vas arrinconando y pruebas otras cosas nuevas que bueno, están bien, pero te olvidas de lo que estaba funcionando", explicó al respecto.

Esta marca, dijo, representa "muchas cosas", desde el "cariño" y el "interés" que caracteriza a los gallegos a la hora de hacer casi cualquier cosa a sus empresas punteras y reconocidas a nivel internacional, que "venden ropa, tecnología y pescan en todo el mundo y nos hacen sentirnos orgullosos". Y por supuesto, continuó, también son los paisajes gallegos, las playas, las montañas la gastronomía y nuestro clima.

"Lo diré una y mil veces", reivindicó a renglón seguido, hablando en clave turística: "En Galicia todo el mundo es bienvenido". "No nos molesta nadie, al contrario, queremos que nos conozcan y que lo cuenten. Ya nos encargaremos después de planificarlo y sacarle el máximo partido, pero queremos que la gente venga, se sienta a gusto y nos conozca", aseguró, vaticinando que este año, marcado por el eclipse solar que se verá de forma total en buena parte de la comunidad, será "espectacular" para el sector.

Eso sí, el turismo seguirá creciendo, aseguró, pero con el foco puesto en la calidad y no la cantidad: "Insisto, queremos que venga todo el mundo, pero sin obsesionarnos con los números". El objetivo, indicó en clara referencia al esfuerzo que se está haciendo por desestacionalizar y reorganizar el flujo de visitantes, es "que la gente disfrute, que nos conozca durante todo el año y que conozca lugares que todavía están por descubrir", que es precisamente "lo que venimos a hacer aquí a Fitur".

De este modo, puso en valor algunas de las novedades que se presentaron en la feria, como el Camino del litoral, 1.300 kilómetros que a partir de verano se van a poder recorrer por la costa desde Ribadeo hasta Tui, o el eclipse del 16 de agosto, que promete tener a Galicia como uno de sus escenarios privilegiados y para el que la Xunta ya se está preparando.