Las víctimas de Angrois cargan contra la absolución del exdirector de Seguridad de Adif: “Es vergonzoso"

La Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 ha recibido con “sorpresa” y como “un mazazo” la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña que confirma la condena al maquinista del tren que descarriló en Angrois hace trece años como único responsable del accidente y absuelve al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif.

En declaraciones a este diario, uno de sus portavoces, Jesús Domínguez, ha cargado duramente contra la decisión judicial y ha reiterado que las víctimas continuarán su lucha en los tribunales europeos. Al tiempo, ha lamentado especialmente el momento elegido para dar a conocer la resolución. "No puede ser que, otra vez, con 45 muertos encima [en alusión al accidente ferroviario de Adamuz], no aprendamos la lección y sigamos absolviendo a quien Europa señala claramente", ha explicado, en alusión a su reclamación de que se lleve a cabo una investigación técnica independiente, avalada en su momento por la Agencia Ferroviaria para la Comisión Europea, que entendió que la elaborada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no fue independiente y presentaba graves irregularidades.

En este sentido, la Plataforma de Víctimas denuncia la existencia de una justicia "politizada", como, a su juicio, demuestra el hecho de que, a medida que el caso ha ido avanzando en instancias judiciales, "se ha visto que todo estaba controlado".

"Duele mucho"

Domínguez ha expresado el profundo impacto emocional que la decisión ha tenido en las víctimas y sus familias, trece años después del accidente. “Duele mucho. Han jugado con el tiempo, con el desgaste, con el olvido...”, lamenta.

Tras confirmarse que la decisión es firme y que no cabe recurso ante el Supremo, la plataforma da por cerrado el recorrido judicial en España y apuesta ya de forma clara por la vía europea. “No nos queda otra. Europa es el único sitio donde nos han tratado como ciudadanos desde el principio”, ha explicado Domínguez, que incide en que las instituciones europeas reclaman repetir la investigación técnica del accidente, algo que, recuerda, aún no se ha hecho.

Pese al “hundimiento” inicial que han sentido al conocerse la resolución de la Audiencia Provincial, el portavoz ha asegurado que las víctimas continuarán adelante con su lucha en Europa. “Nos recompusimos y vamos a seguir. Se lo debemos a los que ya no están”, afirma.