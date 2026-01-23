La Xunta exige información sobre la reducción de velocidad del AVE de Galicia: «No tenemos que esperar un accidente para comprobar el estado de las vías»

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha requerido este viernes información clara y motivada sobre la decisión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de limitar temporalmente a 220 kilómetros por hora la velocidad en un tramo entre Ourense y Santiago que estaba a 300 km/h. El gestor ferroviario informó ayer que este límite se establece de forma preventiva para solventar una serie de incidencias reportadas por los maquinistas, que alertaron de «vibraciones» entre los puntos kilométricos 56,200 y 84,200.

Allegue ha recriminado al Ministerio de Transportes la falta de información al respecto y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico conoció esta decisión por los medios de comunicación. Ante esta decisión, la conselleira ha pedido «información, lealtad y transparencia» por lo que se ha dirigido al Gobierno central para que informe sobre «el estado de la red ferroviaria en Galicia».

Además, ha insistido en que «no tenemos por qué esperar a que ocurra un desgraciado accidente para comprobar el estado de nuestras vías, de nuestra red ferroviaria». En esa línea, ha pedido explicaciones también sobre el «motivo» que derivó en esa reducción en el tramo de la vía de Alta Velocidad y, a su vez, reclama saber si esta es una «medida excepcional o si ya se ha adoptado otras veces». «Nos dirigimos al Gobierno Central solicitando información sobre el estado de nuestra red ferroviaria y sobre si existe un mantenimiento preventivo de la misma», ha señalado Allegue. Con todo, el anuncio de ayer de Adif no supone otra cosa que la oficialización de una práctica que ya se lleva a cabo en Galicia, al menos, desde hace dos meses.

Al hilo de esta cuestión, la conselleira ha reiterado la petición de la Xunta para contar con «un interlocutor» directo en Renfe para poder llevar a cabo una «adecuada coordinación» en esta materia. La titular de Infraestructuras también insistió en la importancia de mejorar la situación del sistema ferroviario porque «son cientos los gallegos que cogemos el tren todos los días y que sufrimos un deterioro constante del sistema ferroviario con averías, retrasos o dificultades para encontrar billetes».