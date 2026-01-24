Los efectos de la borrasca 'Ingrid' en Galicia: la nieve, el frío y la lluvia dejan más de 550 incidencias

La borrasca 'Ingrid'se consolida como la más dura de este invierno. Clases suspendidas en buena parte de la comunidad, carreteras cortadas (si bien ya se puede circular por todas ellas) y avisos naranjas y rojos, tanto en el interior como en el litoral. Esos fueron algunos de los efectos que dejó este viernes un temporal que acumula, según la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) más de 550 incidencias a lo largo y ancho de todo el territorio, de las que casi una treintena se han registrado en lo que va de día.

Con todo, no hubo que lamentar incidentes de gravedad. La mayor parte de avisos estuvieron relacionados con la presencia de árboles y ramas en las carreteras, así como con los problemas derivados de la presencia de nieve, el granizo o la formación de placas de hielo. También se registraron más de medio centenar de incidencias por restos de cables y postes de luz en las vías. La mayoría de ellas, más de 380, tuvieron lugar en las provincias de A Coruña y Pontevedra.

La montaña lucense se tiña de blanco con el paso de 'Ingrid' / Carlos Castro/ E.P

Los sucesos más relevantes estuvieron relacionados con salidas de vía provocadas por la nieve y el granizo. Se produjeron incidentes en Salcedo, Redondela o A Pobra do Caramiñal, si bien no hubo heridos en ninguno de los casos reportados por Axega.

¿Qué tiempo nos espera hoy?

En cuanto a la previsión para este sábado, MeteoGalicia mantiene la alerta roja por olas de más de ocho metros en todo el litoral de la provincia de A Coruña, así como en las Rías Baixas. Además, desde esta mañana, la alerta amarilla por viento en el mar se activa en A Mariña, la costa coruñesa y las Rías Baixas.

La nieve seguirá manteniendo en jaque a la montaña lucense y ourensana, donde continúan en alerta naranja por acumulaciones de 20 centímetros por encima de los 800 metros. En otros puntos del mapa, como el interior de la provincia de Pontevedra, la comarca de Valdeorras o el interior de A Coruña, sigue la alerta amarilla por acumulaciones de 2 centímetros en los puntos que están a más de 800 metros.

Ya el domingo, se desactivan todas las alertas rojas en la comunidad. Continuará, eso sí, la alerta amarilla en las montañas de Lugo y Ourense por acumulaciones de más de 5 cm por encima de los 1200 metros.