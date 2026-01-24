Luis Fidalgo, de la Federación Gallega de Caza: "Los perros de jabalí y becada son presa fácil para el lobo"

La alerta lanzada por el Tecor Castromaior-A Gracia, de las afueras de Santiago, tras la muerte de tres perros de caza por ataques de lobo en menos de un mes sigue resonando en la Galicia rural, donde conocen bien esta problemática. La ciencia y la historia confirman que estos episodios, que son bastante aislados, non responden a un comportamiento nuevo de depredación sino que "los perros están en el espectro alimentario del lobo desde siempre". Los cazadores lo saben, pero quieren llamar la atención de las adminstraciones porque aseguran que esos episodios aumentan y, además, se producen cada vez más cerca de las viviendas.

La Federación Gallega de Caza (FGC) constata esa realidad. "Cada vez son más las personas que se quejan porque tienen bajas de perros de caza por ataques de lobo", afirma su presidente, Luis Fidalgo. El lucense reconoce que "todos los años hay bajas por esta razón", lo que certifica que no es algo nuevo. En todo caso, opta por evitar un alarmismo innecesario porque "el lobo no es el principal problema ni la causa por la que se pierden más perros en la caza". Es más, en ese sentido y viendo las cifras, "es un problema menor" si se compara con las bajas que causan los jabalíes en las rehalas. Pero eso no quiere decir que no exista preocupación y que no se pueda idear alguna medida alternativa a suspender las batidas y dejar los perros en casa, que es justo lo que acaban de hacer en Santiago.

Luis Fidalgo, presidente de la Federación. / FGC

"Los lobos han aprendido a cazar perros"

Lo que sí comparte Fidalgo es el diagnóstico de algunos expertos sobre la especialización del lobo en la caza de perros en aquellas zonas donde, por actividad cinegética o por ser lugar de esparcimiento, hay abundancia de mascotas. "Creo que los lobos han aprendido a cazar perros, igual que aprenden los caminos y las épocas por las que los pastores mueven al ganado en la trashumancia", reflexiona.

Luis Fidalgo apunta además que en el caso de los perros del jabalí, el lobo lo tiene todavía más fácil, ya que muchos siguen llevando campanillas en el collar "que permiten al lobo localizarlo con rapidez y convertirlos en una presa fácil".

De hecho, el presidente de la FGC profundiza un poco más en este conflicto entre dos parientes cercanos como son perro y lobo. "Los principales problemas se dan con los perros del jabalí y la becada", explica. "Con el jabalí, porque en esa caza los perros baten el terreno siguiendo rastros muy alejados de los cazadores, entonces se adentran en zonas de monte donde si se encuentran con un lobo no tienen opción".

En el caso de la becada, aunque hay aficionados a los que les gusta cazar con el perro cerca, "también hay otros que prefieren alejar al perro para que cubra más zona". En este caso concreto de la becada además se da la circunstancia de que siempre se caza en monte cerrado, un hábitat que comparte con el lobo, así que es como meterse en su territorio, "donde el perro es una presa fácil" .

El vínculo entre cazador y perro en la caza menor es muy fuerte, por eso no hay dinero que lo pague cuando lo pierdes

"Un buen perro de becada vale 6.000 euros"

Aunque los ataques de lobos a perros son testimoniales en Galicia, para quien lo sufre nunca es algo anecdótico, por mucho que lo diga la estadística. Perder perros de caza tiene un impacto emocional, pero también económico.

"El seguro federativo básico no cubre la pérdida de un perro por ataque de lobo", revela Luis Fidalgo. Para que sea así, hay que hacer alguna póliza específica. Y tampoco entran en las ayudas de la Xunta por daños del lobo, ya que no consideran indemnizables los ataques a perros de caza. "Desde la Federación estamos estudiando algunha solución a esto", explica su presidente.

Porque no es un asunto menor cuando se habla del bolsillo. Un buen perro de becada, "de los buenos", destaca Fidalgo, con muchas horas de entrenamiento detrás, puede costar "5.000, 6.000 o 7.000 euros".

"Pero es que ya no es solo el dinero, es que en la caza menor el vínculo que se crea entre cazador y perro es muy grande. No hay dinero que lo pague", concluye Luis Fidalgo.