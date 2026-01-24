La Plataforma de Víctimas de Angrois, en contacto ya con los afectados de Adamuz: «Lo hacemos para que esto no vuelva a pasar»

La Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, nacida tras el accidente de Angrois en julio de 2013, ha hecho público su ofrecimiento de ayuda a las familias afectadas por el siniestro ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba). Fuentes de la propia Plataforma han confirmado a este diario que las primeras reuniones vía conferencia entre los portavoces de la asociación y las víctimas de la tragedia de Córdoba ya se han producido.

«En la Plataforma fue un shock terrible», explica Arturo Domínguez, uno de los portavoces de la entidad. «Volver a recordar nuestra tragedia después de tantos años nos dejó totalmente impactados. Después, más en frío, bastante dolidos al comprobar que, tras casi 13 años, no se haya aprendido la lección y vuelva a pasar lo mismo», añade. Así subraya Domínguez que la reacción común entre los integrantes de la Plataforma ha sido una mezcla entre la tristeza y la rabia: «No es solo el dolor de recordar aquello, sino el enfado de ver que todo sigue igual».

El ofrecimiento de apoyo incluye, según la Plataforma, la entrega por escrito de un guion con la trayectoria de la asociación y asesoramiento sobre cómo constituirse en colectivo. En opinión de Domínguez, ese es el paso que deben dar las familias de Adamuz para defender sus intereses. Si bien, reconoce que es todavía «pronto» para dar ese paso y recuerda que, en el caso de Angrois, la Plataforma nació meses después del accidente. «Deben llevarlo con paciencia, es un momento muy duro. Lo que les decimos es que no cometan los mismos errores que nosotros. Cuando la ministra de Fomento, Ana Pastor, nos dijo que no nos preocupáramos, que habría una investigación independiente, le creímos. Nos confiamos. Luego nos dimos cuenta de que todo eran mentiras y ocultaciones», apunta Domínguez.

Investigación independiente

Así las cosas, la Plataforma siempre ha puesto el foco en la necesidad de una investigación independiente en estos siniestros, principalmente por una total ausencia de confianza en el trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (Ciaf). «La Ciaf está dentro del Ministerio, en la cuarta planta. Son compañeros, amigos, gente que lleva años trabajando juntos. En España no existen técnicos ferroviarios verdaderamente independientes. Durante décadas ha habido un monopolio: o trabajabas para Renfe o para Adif, o no trabajabas», explica Domínguez sobre sus reticencias respecto al organismo que ha emitido ya su primer informe sobre el accidente de Adamuz y que resume en una frase: «No puede ser que se investiguen a sí mismos».

Esa demanda de independencia adquirió una nueva lectura tras la resolución judicial conocida el pasado viernes: la Audiencia Provincial de A Coruña absolvió al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, revocando así parte de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal en julio de 2024; la sala, sin embargo, mantiene la condena al maquinista. La decisión, que incluye un voto particular en contra, ha sido recibida por la Plataforma como «un mazazo» y un indicio de que las responsabilidades institucionales quedan fuera del alcance del proceso penal en España, según su portavoz.

La Plataforma no contempla que este sea el final del camino. Tras agotarse la vía judicial en España, el colectivo mantiene su intención de acudir a instancias europeas. «Europa fue el único sitio donde nos trataron como ciudadanos desde el principio», recuerda Domínguez. Mientras tanto, insisten en seguir acompañando a las familias de Adamuz: «Lo hacemos por los que ya no están y para que esto no vuelva a pasar».