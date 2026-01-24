Pontón reivindica "lealtad inquebrantable" del BNG a Galicia frente a fuerzas que la "discriminan"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, insistió este sábado en la relevancia que tendrá la actuación de los nacionalistas gallegos en un año en el que será imprescindible la "lealtad inquebrantable" del BNG frente a la "discriminación" que padece por parte de las fuerzas estatales. Así lo señaló en el primer Consello Nacional, máximo órgano entre asambleas, de este 2026 en el que Pontón ha defendido que es "más importante que nunca que Galicia cuente con una voz que la defienda".

"Galicia necesita más que nunca una fuerza con las manos libres que la defienda aquí, en Madrid y en Bruselas", aseguró para remarcar que la "única fuerza" que tiene esa disponibilidad es el BNG. Para que esta defensa sea lo más fuerte posible, la líder de BNG consideró que es imprescindible "seguir ampliando la base social y electoral" para lo que los nacionalistas deben "seguir tendiendo la mano a todas las personas que quieren construir una Galicia en grande".

En este sentido, apeló a abrir puentes de diálogo con los "diferentes sectores de nuestro país" que necesitan ser escuchados y dar respuesta a sus necesidades. El BNG ofrece este respaldo frente a un "Gobierno del PP sin rumbo, atado de pies y manos al centralismo y a las directrices de la calle Génova".

Noticias relacionadas

Al respecto, lamentó la actuación del presidente gallego, Alfonso Rueda, respecto a las cuestiones importantes que afectan al país porque "es incapaz y carece de influencia política en el Estado" aunque "por no tener no tiene peso ni en su partido". Esta falta de importancia, según Pontón, deriva en que las decisiones que afectan a los gallegos no se toman en la sede de la Xunta sino en "la sede del PP".