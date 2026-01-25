Alerta roja por fuertes lluvias en Galicia: suspensión de clases y zonas afectadas

Tras el paso de la borrasca Ingrid -que tiñó de blanco gran parte de la comunidad gallega-, llega ahora Joseph, con lluvias muy intensas que han llevado a la Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) a activar la alerta roja en el interior de Pontevedra.

En concreto, la provincia estará en alerta roja desde las 08.00 del lunes hasta las 03.00 horas del martes, la precipitación acumulada en 12 horas llegará a los 120 mm y los acumulados en 24 horas pueden superar los 150 litros. Ante esta previsión, la Comisión Escolar de Alertas ha acordado suspender las clases en los centros educativos y escuelas infantiles.

A este respecto, los municipios afectados son un total de 16: Agolada, A Cañiza, Covelo, Dozón, Forcarei, Lalín, Moraña, Silleda, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Estrada, Fornelos de Montes, A Lama, Rodeiro y Vila de Cruces.

Desde la AEMET recomiendan, además, la activación del Plan de Emerxencias Municipal (PEMU) o del Plan de Actuación Municipal ante inundaciones en caso de tenerlo.

Alerta naranja en Ourense

Asimismo, el noroeste, sur y Miño de Ourense estarán en alerta naranja desde las primeras horas de este lunes hasta las 03.00 horas del día siguiente, con acumulaciones de más de 80 mm en 12 horas, pudiendo llegar puntualmente a los 150 mm en el mismo tiempo en la Baixa Limia.

También hay avisos amarillos por lluvias por precipitaciones acumuladas de 15 mm en 1 hora en zonas del interior de A Coruña, en Ourense y en el interior de Pontevedra; así como por hasta 50 mm en 12 horas en toda la provincia de A Coruña, en el centro, montaña y sur de Lugo, en la montaña de Ourense y en las zonas de las Rías Baixas y Miño de Pontevedra.

A este respecto, la Xunta ha comunicado que en el noroeste, sur y Miño de Ourense, quedará suspendida la actividad en el exterior de los centros educativos y la deportiva federada y del programa Xogade.

Finalmente, tampoco habrá actividad deportiva en el mar en todo el litoral gallego, en el que se extenderá el nivel naranja de este domingo, con olas de hasta 8 metros. La situación irá luego variando, con olas de entre 4 y 6 metros y viento de hasta fuerza 8.

Recomendaciones a tener en cuenta

Como ocurre siempre en este tipo de situaciones, la Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa (diques, rompientes y paseos marítimos). También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

Por otro lado, desde el 112 Galicia recomiendan en la medida de lo posible evitar desplazamientos. En las zonas afectadas por alerta roja, podrán darse inundaciones, obstáculos en las vías o la caída de árboles, tejados. Se recomienda, además, no atravesar zonas anegadas y alejarse de las orillas de los ríos.