El espacio de Galicia en Fitur obtiene dos premios: el de mejor stand y el de más sostenible

La Feria Internacional de Turismo Fitur 2026, organizada por IFEMA Madrid, cierra sus puertas con un balance positivo para la comunidad gallega. El espacio gallego recibió, según informó la Xunta en un comunicado, el premio al Mejor Stand de las Comunidades Autónomas y el reconocimiento al Mejor Expositor Sostenible.

El Ejecutivo de Alfonso Rueda alega que su expositor se hizo con el galardón de sostenibilidad por su «apuesta por la innovación en la creación de un material de fibra elaborado a partir del reciclaje de más de 53.500 botellas de plástico PET, lo que representa hasta 75 botellas por metro cuadrado». Este material se utilizó en los paneles exteriores y en parte del mobiliario, como los mostradores, y se decidió conscientemente dejarlo a la vista. Además, se tuvo en cuenta la preservación de las tradiciones mediante la promoción de la música y la danza gallegas.

En este sentido, la Xunta recuerda que se ofrecieron actuaciones a cargo del dúo Caamaño&Ameixeiras y el grupo Xacarandaina. También se presentaron, entre otras cuestiones, «productos que demuestran la sostenibilidad del destino» y otros que despertaron «gran interés» entre los profesionales, como Galicia en Ruta, Conciertos del Xacobeo o Turismo Deportivo.

En total, se realizaron alrededor de medio centenar de presentaciones para profesionales, indica el comunicado, que resalta que la edición de la Feria Internacional de Turismo de este año fue «histórica», ya que se trata del segundo caso en la historia de la feria en que un stand obtiene dos premios.

Respecto al de Mejor Stand, fuentes del Ejecutivo autonómico resaltan que, «con una estética sobria y elegante», la instalación daba la bienvenida a los visitantes y «los llevaba más allá de lo visual, acercándolos a la reflexión y la conexión».