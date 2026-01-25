Muere Luis Calvo, padre del conselleiro de Presidencia Diego Calvo

Luis Calvo Romero, padre del conselleiro y líder del PP provincial de A Coruña Diego Calvo, falleció este domingo a los 89 años de edad, según confirmó la familia. Los restos mortales del fallecido son velados en la sala número 7 del Tanatorio San Lorenzo de Ferrol hasta el mediodía del lunes.

En ese momento, sobre las 15.30 horas, está previsto que salga la comitiva fúnebre al próximo municipio de San Sadurniño, localidad de origen de la familia. Allí se celebrará el entierro y funeral en el cementerio e iglesia de Santa María de San Sadurniño.

Una vida de trabajo

A diferencia de su hijo, Luis Calvo Romero nunca se dedicó a la política ni a la vida pública, más allá del negocio que fundó y regentó durante décadas en San Sadurniño: LC Almacenes, una ferretería con material de construcción donde era posible encontrar casi de todo. La empresa cerró hace ya más de una década. Luis Calvo dedicó tuda su vida a atender al negocio, hasta su jubilación.

Casado con Lucía Pouso, tuvo tres hijos: José Luis, Gloria y Diego. El mayor de ellos, José Luis, falleció de forma repentina en verano de 2023 en la playa de A Frouxeira, a causa de un infarto, lo que fue un golpe duro para el actual Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte de la Xunta y líder provincial del PPdeG, que ahora despide también a su padre.

Las muestras de condolencia y afecto hacia la familia se sucedieron ayer en público y en el ámbito privado.