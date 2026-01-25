Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos del interior de Pontevedra reciben un Es-Alert por la previsión de lluvias: "En caso de inundación, busca refugio en las partes más altas de la vivienda"

A partir del primera hora del lunes y hasta la madrugada del martes parte de la provincia estará en alerta roja por la acumulación de precipitaciones

Mensaje enviado la tarde del domingo a los vecinos del interior de Pontevedra. / FdV

R. S. C.

Con motivo de la borrasca Joseph, que mañana tendrá a parte de Pontevedra en alerta roja por acumulaciones de lluvia que podrán llegar a los 120 litros por hora en 12 horas, Protección Civil ha enviado la tarde de este domingo un mensaje de alerta a la población del interior de la provincia.

Como se puede leer en el mensaje, la alerta roja estará activa desde primera hora del lunes, y no se espera que la lluvia comience a remitir hasta la madrugada del martes. En respuesta a este evento de peligrosidad extrema, la protección civil recomienda a los vecinos de las zonas afectadas (en las que la Xunta ya ha cancelado las clases y el transporte escolar) que eviten desplazarse a no ser que sea estrictamente necesario y mantener todas las precauciones posibles en una jornada que promete ser complicada.

Mensaje de alerta recibido esta tarde / FDV

En caso de inundación, el texto recomienda buscar refugio en las partes más altas de la vivienda y desconectar cualquier toma de corriente que pudiese provocar un cortocircuito al entrar en contacto con el agua. En caso de encontrarse en la calle, apela a tener extrema precaución en la calle para evitar desprendimientos o derrumbes y a buscar refugio en el edificio más cercano.

Del mismo modo, en el mensaje que esta tarde han recibido los vecinos del interior de Pontevedra se les recomienda desplazarse únicamente por las vías principales o autovías, alejarse de puentes y corrientes y no intentar atravesar zonas inundadas. Para la protección de los vehículos, insta a los vecinos a no dejar sus coches aparcados cerca de ríos.

Los vecinos del interior de Pontevedra reciben un Es-Alert por la previsión de lluvias: "En caso de inundación, busca refugio en las partes más altas de la vivienda"

El espacio de Galicia en Fitur obtiene dos premios: el de mejor stand y el de más sostenible

Alerta roja por fuertes lluvias en Galicia: suspensión de clases y zonas afectadas

Un hombre se atrinchera tras disparar a un edificio del Agra do Orzán, en A Coruña

