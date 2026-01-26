Borrasca Joseph: suspendidos los trenes de la red convencional entre Ourense y Santiago

Los efectos del mal tiempo, que ya dura semanas, dejan ya efectos en el día a día de los gallegos. A la suspensión de clases y la alerta de inundaciones tras el aviso rojo por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra, se suma la suspensión de trenes en varias líneas vertebradoras de la comunidad.

Quienes hoy fueran a desplazarse en tren, a través de la red convencional, entre Ourense y Santiago no podrán hacerlo. Renfe advierte que las dificultades de derivadas de las malas condiciones meteorológicas afectan a varios servicios. Con todo, sí funcionan los Avant en la línea Ourense-Santiago-A Coruña.

También se han visto afectados los convoyes que circulan entre Ourense y Vigo-Guixar, aunque este servicio se prestará por carretera, con punto de destino-llegada la otra estación ferroviaria de la ciudad olívica.