Galicia controlará las importaciones ante las dudas con Mercosur

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países de Mercosur ha generado debate desde su inicio. La decisión del Parlamento Europeo de solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia Europeo, quien ahora está analizando, podría implicar que el acuerdo se apruebe sin las medidas de salvaguarda previstas. Por ello, el Ejecutivo gallego ha decidido poner una serie de medidas en marcha, a corto y medio plazo, «para dar certezas y estabilidad al sector primario».

Con el propósito de asegurar que «todos los productos agroalimentarios que entren» en la comunidad cumplan «con los mismos requisitos» que los locales, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, anunció la creación de un plan de control específico para Galicia sobre los productos importados, complementario al control de fronteras que hace el Gobierno central. El objetivo es vigilar «la presencia de sustancias no permitidas, las condiciones sanitarias de los productos o su correcto etiquetaje y trazabilidad».

Además, se está ultimando el decreto que regulará el Observatorio de Precios para los productos agroalimentarios y se pondrá en marcha una estrategia para promocionar los productos gallegos, si bien Rueda no entró en más detalles de cómo se llevarían a cabo estas medidas.