Se intensifican los ciberataques contra la Xunta: el pasado año sufrió 500 por minuto

El bombardeo de ciberataques que recibe la Xunta se recrudece. En 2025 los servicios de protección perimetral del Gobierno gallego frenaron 264 millones de intrusiones, un 10% más que el año anterior. Esto significa que cada minuto deben hacer frente a 500 intentos de hackeo, o lo que es lo mismo, ocho ataques por segundo. Los ciberdelincuentes no tienen descanso y trabajan día y noche. Uno de sus objetivos son las administraciones públicas, donde el botín puede ser sustancioso. Buscan desde el robo de datos valiosos de ciudadanos con los que después comercian o bien usan para cometer fraudes, tratan de bloquear sistemas a cambio de un rescate o simplemente desestabilizar el funcionamiento de un servicio con fines políticos.

En el actual contexto internacional, cada vez más convulso, las guerras se libran también en el ciberespacio. En 2025, por ejemplo, el grupo activista prorruso NoName057 protagonizó una avalancha de ciberataques que en Galicia tuvieron entre sus objetivos a ayuntamientos como el de Vigo, Lugo, Santiago y A Coruña pero también a la Xunta. Estos hackers utilizan como arma principal los ataques de denegación de servicio diseñados para colapsar sitios web y sistemas mediante un tráfico masivo de datos. Son intrusiones dañinas porque pueden tumbar portales o servidores.

Pero lo más habitual es que estos ciberdelincuentes actúen por un afán económico. Así, entre los incidentes más frecuentes está el bloqueo de servidores y la petición de un rescate a la administración para que pueda volver a operar.

También es común el robo de datos: buscan obtener información confidencial como contraseñas o explotar vulnerabilidades que permitan el robo de información. Esto puede tener mucho valor en la Dark Web, pues pueden usarse para cometer fraudes.

El último caso de intento de robo de datos afectó a los funcionarios de la Consellería de Educación. A través de un correo hackeado se advertía a los empleados públicos de que se estaba actualizando el servidor y se iban a eliminar todas las cuentas de correo electrónico inactivas o no utilizadas. Los piratas informáticos ofrecían un enlace para actualizar los datos y revalidar la cuenta como válida con la amenaza de que, si no lo hacían, perderían permanentemente la información de su email. Desde la Axencia pola Modernización Tecnolóxica (Amtega) lograron controlar rápidamente la situación.

Evolución

El crecimiento de los ciberataques ha sido exponencial en los últimos cuatro años: se multiplicaron por cuatro. En 2022 la Xunta informó de que había registrado 60 millones de intentos de hackeo en sus sistemas, una cifra que casi se triplicó al año siguiente con 167 millones y de ahí siguió su tendencia creciente: 240 millones en 2024 hasta alcanzar los 264 millones de 2025.

Esta escalada en los ciberataques ha obligado al Gobierno gallego a incrementar sus inversiones para blindarse mejor frente a estos intentos de pirateo informático. Los ciberdelincuentes utilizan cada vez técnicas más sofisticadas para colarse en los sistemas informáticos de las administraciones y esto obliga al Gobierno gallego a actualizar constantemente sus barreras de defensa. Para responder a esta amenaza creciente la Xunta creó un Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad y este año pondrá en marcha un laboratorio y un centro demostrador en ciberseguridad en el edificio del Centro de Excelencia en Ciberseguridade (CECIGA) que abrirá en San Cibrao das Viñas (Ourense), que servirá para el blindaje cibernético de infraestructuras públicas críticas —como hospitales y centros de salud, embalses y sistemas de abastecimiento de agua, transportes...— y sistemas industriales.