La nueva fase del proyecto Xenoma Galicia analizará el ADN de 5.000 personas

El proyecto Xenoma Galicia entra en una nueva fase. A partir del mes de febrero, se citará a en torno a unos 5.000 gallegos con el propósito de analizar su ADN, después de cerrar el pasado año la etapa piloto con la toma de muestras de 2.000 voluntarios.

En esta nueva etapa del proyecto, las invitaciones de participación se remitirán de forma progresiva, empezando con cerca de 2.800 personas del área sanitaria de Santiago y Barbanza, según trasladó ayer el Ejecutivo autonómico.

De este modo, se invitará, de forma aleatoria, a la participación a través de un SMS para llegar hasta llegar a la muestra necesaria de esta zona de 828 participantes. A continuación, se ampliará la invitación cada mes por lo menos a un área sanitaria más.

El SMS incluye un enlace al portal web del proyecto con toda la información. En caso de estar interesado, a través Sergas Móbil, cada persona podrá reservar día y horario para acudir a su hospital de referencia para la extracción de sangre.

Con estas muestras se busca identificar genes relacionados con cáncer de mama y ovario hereditario, síndrome de Lynch e hipercolesterolemia familiar, además de nutrir el biobanco del proyecto Genoma Galicia y participar en estudios clínicos.