La nueva fase del proyecto Xenoma Galicia analizará el ADN de 5.000 personas
El primer llamamiento, ya en el mes de febrero, será a 2.800 personas del área sanitaria de Santiago y Barbanza
El proyecto Xenoma Galicia entra en una nueva fase. A partir del mes de febrero, se citará a en torno a unos 5.000 gallegos con el propósito de analizar su ADN, después de cerrar el pasado año la etapa piloto con la toma de muestras de 2.000 voluntarios.
En esta nueva etapa del proyecto, las invitaciones de participación se remitirán de forma progresiva, empezando con cerca de 2.800 personas del área sanitaria de Santiago y Barbanza, según trasladó ayer el Ejecutivo autonómico.
De este modo, se invitará, de forma aleatoria, a la participación a través de un SMS para llegar hasta llegar a la muestra necesaria de esta zona de 828 participantes. A continuación, se ampliará la invitación cada mes por lo menos a un área sanitaria más.
El SMS incluye un enlace al portal web del proyecto con toda la información. En caso de estar interesado, a través Sergas Móbil, cada persona podrá reservar día y horario para acudir a su hospital de referencia para la extracción de sangre.
Con estas muestras se busca identificar genes relacionados con cáncer de mama y ovario hereditario, síndrome de Lynch e hipercolesterolemia familiar, además de nutrir el biobanco del proyecto Genoma Galicia y participar en estudios clínicos.
- Chisco Lema, veterinario experto en lobo: 'Hay manadas especializadas en cazar perros
- El espacio de Galicia en Fitur obtiene dos premios: el de mejor stand y el de más sostenible
- Tras 'Ingrid' llegan dos semanas de lluvia: 'Serán fuertes y continuadas
- Una ciudad gallega, finalista a mejor Destino Nacional en los Premios Condé Nast Traveler
- La alerta roja se desactiva en A Coruña: breve tregua antes de la borrasca 'Ingrid', que traerá frío y nieve a 400 metros
- Alerta roja por fuertes lluvias en Galicia: suspensión de clases y zonas afectadas
- Ingrid' azota Galicia: prohibido el tráfico de camiones entre Ourense y Santiago
- Luis Fidalgo, de la Federación Gallega de Caza: 'Los perros de jabalí y becada son presa fácil para el lobo