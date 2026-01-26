La pensión de los jubilados gallegos aumentó casi 400 euros al mes en ocho años

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó esta mañana que el Gobierno de Pedro Sánchez «sigue trabajando con decisión por los gallegos y gallegas, activando medidas que llegan la cada hogar y que sitúan a las personas en el centro de la acción política». Así, durante una comparecencia de prensa en la sede de la Seguridad Social de Santiago de Compostela, Pedro Blanco puso en valor el mantenimiento del gran escudo social del Gobierno de España, concebido para proteger a las personas, reforzar el Estado de Bienestar y mejorar la vida de los gallegos y de las gallegas.

«Frente al ruido y a los discursos de pesimismo permanente, este Gobierno trabaja con políticas para la clase trabajadora y para toda la ciudadanía sin excepción, apostando por medidas útiles, concretas y transformadoras», reivindicó el delegado del Gobierno en Galicia que subrayó que en un contexto internacional complejo, marcado por la incertidumbre económica y por el avance de discursos reaccionarios, «España escogió el camino correcto con más protección social y más inversión pública como garantía, justicia social y progreso».

En esta línea, el delegado subrayó la revalorización de las pensiones conforme al IPC cómo uno de los ejemplos más claros de la apuesta del Gobierno por reforzar el Estado del Bienestar y la protección social. Esta noticia política de pensiones permitió que la pensión media de jubilación en Galicia alcance ya los 1.300 euros mensuales, casi 400 euros más que en 2018. Además, recordó que en 2026 las pensiones subirán un 2,7 %, mientras que las mínimas y no contributivas lo harán por encima del 7 % y hasta el 11,4 %, garantizando el poder adquisitivo de cerca de 700.000 pensionistas gallegos, que perciben alrededor de 800.000 pensiones. «Defender las pensiones es defender una vida digna», afirmó.

Pedro Blanco destacó también el impacto de las políticas laborales. En Galicia, 128.000 personas perciben el Salario Mínimo Interprofesional, que se incrementó un 61 % en siete años, reduciendo desigualdades y hendidura salarial, con un impacto especial en las mujeres, que representan el 60 % de las beneficiarias. Además, Galicia cerró 2025 con cerca de 1,1 millones de personas ocupadas, 91.000 más que en 2018 y con cifras récord de contratación indefinida, con 201.000 contratos en 2025, un 332 % más que en 2019. Recordó también los avances en la mejora de las condiciones de los empleados públicos con subidas salariales aprobadas en un 2,5% en 2025 y hasta un 2% este año que benefician a miles de trabajadores en Galicia y forman parte de un acuerdo estable hasta 2028.

No ámbito de la protección social, el delegado puso en valor que el Ingreso Mínimo Vital llega ya a 95.700 hogares gallegos, con un incremento del 11,4 %, y que el bono social eléctrico protege la cerca de 98.000 familias vulnerables. A esto se suman medidas como la prohibición de cortes de suministros básicas y la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional, extendida hasta finales de 2026.

En educación, más de 56.000 estudiantes gallegos reciben bolsas de estudio estatales, lo que supone que uno de cada cinco puede estudiar gracias al apoyo del Gobierno. Desde 2018, el presupuesto en educación se incrementó un 104 %, pasando de 3.300 a 6.730 millones de euros en 2025. Además, destacó la ampliación de derechos como permisos de maternidad y paternidad, la cotización de las prácticas formativas o las ayudas para medicamentos y gafas gratuitas a menores de 16 años.

Pedro Blanco recordó también las mejoras para el empleo público como la anticipación de la jubilación para bomberos forestales y agentes ambientales, o la compatibilidad entre pensión y ejercicio profesional para médicos de atención primaria y pediatras.

El delegado destacó que detrás de cada cifra hay personas, familias y historias reales y que las políticas del Gobierno se traducen en el día a día de la ciudadanía «en poder llegar a fin de mes, pagar la luz, estudiar o contar con una pensión digna».

Para finalizar, Blanco reafirmó el compromiso del Gobierno de seguir trabajando para reforzar el escudo social en Galicia, ampliando derechos y garantizando que las políticas públicas llegan la cada hogar. «Frente a las políticas de recortes y a las propuestas de privatización, el Gobierno va a seguir demostrando que hay otra manera de gobernar, con sensibilidad social, responsabilidad económica y una visión de futuro», sentenció. Una hoja de ruta que permanecerá intacta en 2026 en el que se bucará «consolidar los avances alcanzados, impulsar nuevas medidas y que las existentes lleguen a más hogares», una tarea en la que Blanco demandó el apoyo de la Xunta para sumar esfuerzos y aprovechar el impulso económico y social del Gobierno para que Galicia avance al mismo ritmo que el conjunto del país.