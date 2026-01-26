Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta impulsa un nuevo pacto de vivienda: busca llegar a 10.000 nuevos inmuebles protegidos en 2030

La conselleira asegura que se crearán en torno a 60.000 puestos de trabajo para poder desarrollar este programa

Viviendas de promoción pública en la capital gallega

Viviendas de promoción pública en la capital gallega / Antonio Hernández

Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

Era una de las grandes promesas electorales del ahora presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en las elecciones autonómicas de 2024: la creación de vivienda pública. Se ponía, por aquel entonces, un reto ambicioso por delante, llegar a los 8.000 inmuebles para el final de la legislatura. El mandatario autonómico eleva ahora esta cifra hasta las 10.000 para el final de la década.

Para tratar de llegar a este objetivo, Rueda anunció este lunes el segundo pacto de vivienda de Galicia que, en palabras de la titular de Vivienda, María Martínez Allegue, "cuenta con el apoyo de todos los implicados". "Es una ruta de hoja muy clara", declaró la conselleira, quien detalló que el plan cuenta con cuatro liñas estratégicas, 45 acciones y un anexo específico con medidas dirigidas a la población más joven y una de las más afectadas en todo lo relativo al acceso a la vivienda.

Más allá de la construcción de vivienda, Allegue destacó la intención de desarrollar suelo residencial "para 25.000 viviendas, de las que 20.000 serían protegidas". La dotación para poder poner en marcha este pacto asciende hasta los 2.000 millones de euros, de los cuales la Xunta aportaría 1.630 y el resto saldrían de partidas del Gobierno central y la Unión Europea.

Desde la Consellería de Vivenda prevén, además, que se creen en torno a 60.000 puestos de trabajo para poder acometer todas las tareas necesarias.

La Xunta impulsa un nuevo pacto de vivienda: busca llegar a 10.000 nuevos inmuebles protegidos en 2030

La Xunta impulsa un nuevo pacto de vivienda: busca llegar a 10.000 nuevos inmuebles protegidos en 2030

