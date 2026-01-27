Galicia esquiva el repunte de sarampion que preocupa a la OMS: solo dos casos en un lustro

La Organización Mundial de la Salud (OMS) retiraba esta semana a España el estatus de país libre de sarampión, con el que el país contaba desde el año 2017. A efectos prácticos, este cambio supone tan solo un toque de atención a no bajar la guardia en cuestiones como la vacunación, de la que se mantienen altas tasas.

En la comunidad gallega la situación, por el momento, no preocupa, según trasladaron fuentes de la Consellería de Sanidade a este diario. "La situación de Galicia resulta muy diferente a la experimentada en las zonas donde se produjeron la mayoría de los casos en España, con brotes en la mitad sur del país y en Euskadi", apuntan.

El Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV) fue el encargado de notificar al Ministerio que dirige Mónica García de que, tras evaluar los datos epidemiológicos y de laboratorio, correspondientes al 2024, cree que este virus, que es extremadamente contagioso, circula por el país. Los casos al alza refuerzan esta idea: en España hubo 14 casos en 2023; 227 en 2024, y 397 en 2025.

El territorio gallego respira tranquilo. Aquí, explican, solo se han confirmado dos casos desde el año 2021, ambos en 2024. Uno de ellos era importado, es decir, la persona se contagió en una zona, fuera de España, en la que la circulación del virus es elevada. El otro caso, estuvo epidemiológicamente vinculado al primero.

En este periodo, apuntan desde Sanidade, no se detectaron más casos, si bien hubo varias sospechas, cinco de ellas el pasado año. Todas ellas resultaron descartadas tras el análisis microbiológico.

"Galicia presenta una elevada cobertura vacunal contra el sarampión en la población infantil, que roza el 95 % para dos dosis, lo cual supone una elevada protección contra la transmisión de la enfermedad", señalan estas mismas fuentes, quienes inciden en que se debe reforzar en algunos colectivos, como lo de sanitarios, viajeros y personas migrantes o trabajadores temporeros.