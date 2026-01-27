Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca JosephJuicio Antonio CostaConflicto del transporteSantalicesPaniagua
instagram

Un guardia civil fuera de servicio salva la vida a un hombre en Nigrán tras sufrir un atragantamiento

Los hechos ocurrieron el pasado sobre las 14.45 horas y fue necesario la realización de la maniobra de Heimlich

Agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL - Archivo

Agencias

Un agente de la Guardia Civil fuera de servicio salvó la vida a un hombre en Nigrán tras sufrir un atragantamiento mientras comía en un restaurante.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos sucedieron el pasado sábado sobre las 14.45 horas, cuando el sargento primero, jefe del destacamento de seguridad de Vigo, estaba almorzando en el establecimiento.

En una mesa cercana, un hombre de avanzada edad comía junto a su esposa y comenzó a realizar gestos evidentes de angustia y mostraba claros signos de atragantamiento.

El sargento, al percatarse de la situación, se levantó y, junto a otro comensal, acudió a auxiliar al afectado. En un primer momento, el otro varón le ofreció un vaso de agua, que el hombre expulsó violentamente por la nariz, lo que indicó que tenía una obstrucción severa en la vías respiratorias.

A continuación, los dos hombres intentaron ayudarle mediante palmadas en las espalda, pero no funcionó. Por la falta de oxígeno provocó que el hombre se desplomara en el suelo.

Fue en ese momento cuando el guardia civil levantó al afectado y le practicó la maniobra de Heimlich y, tras unos segundos críticos, el hombre consiguió expulsar el alimento que le causaba la asfixia y recuperó progresivamente la respiración y la normalidad.

Mientras realizaban la intervención, el personal del establecimiento alertó a los servicios de emergencias, por lo que una ambulancia se desplazó hasta el lugar y atendió al ciudadano.

Noticias relacionadas

El hombre auxiliado, vecino de la zona y cliente habitual del establecimiento, acudió días después al cuartel de la Guardia Civil para expresar su agradecimiento y presentar una felicitación formal al agente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Chisco Lema, veterinario experto en lobo: 'Hay manadas especializadas en cazar perros
  2. El espacio de Galicia en Fitur obtiene dos premios: el de mejor stand y el de más sostenible
  3. Tras 'Ingrid' llegan dos semanas de lluvia: 'Serán fuertes y continuadas
  4. Una ciudad gallega, finalista a mejor Destino Nacional en los Premios Condé Nast Traveler
  5. Borrasca Joseph: suspendidos los trenes de la red convencional entre Ourense y Santiago
  6. La alerta roja se desactiva en A Coruña: breve tregua antes de la borrasca 'Ingrid', que traerá frío y nieve a 400 metros
  7. Alerta roja por fuertes lluvias en Galicia: suspensión de clases y zonas afectadas
  8. Ingrid' azota Galicia: prohibido el tráfico de camiones entre Ourense y Santiago

Un guardia civil fuera de servicio salva la vida a un hombre en Nigrán tras sufrir un atragantamiento

Un guardia civil fuera de servicio salva la vida a un hombre en Nigrán tras sufrir un atragantamiento

Estos dos pueblos de Galicia están entre los más románticos de España (y no, ninguno es Cariño)

Estos dos pueblos de Galicia están entre los más románticos de España (y no, ninguno es Cariño)

Redada antidroga en A Coruña: una tienda de zapatillas de lujo como centro de operaciones

Redada antidroga en A Coruña: una tienda de zapatillas de lujo como centro de operaciones

El nuevo sueldo de José Tomé: 62.555 euros anuales con los votos del PSOE de Monforte

El nuevo sueldo de José Tomé: 62.555 euros anuales con los votos del PSOE de Monforte

Santalices, un presidente del Parlamento de récord: "Gracias a todos los que confiaron en mí"

Santalices, un presidente del Parlamento de récord: "Gracias a todos los que confiaron en mí"

La rentabilidad de los hoteles gallegos sigue a la cola pese al récord de pernoctas

La rentabilidad de los hoteles gallegos sigue a la cola pese al récord de pernoctas

Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra

Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra

La borrasca Joseph castiga a Galicia: casi 400 emergencias atendidas antes de que llegue lo peor

La borrasca Joseph castiga a Galicia: casi 400 emergencias atendidas antes de que llegue lo peor
Tracking Pixel Contents