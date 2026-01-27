Un guardia civil fuera de servicio salva la vida a un hombre en Nigrán tras sufrir un atragantamiento

Un agente de la Guardia Civil fuera de servicio salvó la vida a un hombre en Nigrán tras sufrir un atragantamiento mientras comía en un restaurante.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos sucedieron el pasado sábado sobre las 14.45 horas, cuando el sargento primero, jefe del destacamento de seguridad de Vigo, estaba almorzando en el establecimiento.

En una mesa cercana, un hombre de avanzada edad comía junto a su esposa y comenzó a realizar gestos evidentes de angustia y mostraba claros signos de atragantamiento.

El sargento, al percatarse de la situación, se levantó y, junto a otro comensal, acudió a auxiliar al afectado. En un primer momento, el otro varón le ofreció un vaso de agua, que el hombre expulsó violentamente por la nariz, lo que indicó que tenía una obstrucción severa en la vías respiratorias.

A continuación, los dos hombres intentaron ayudarle mediante palmadas en las espalda, pero no funcionó. Por la falta de oxígeno provocó que el hombre se desplomara en el suelo.

Fue en ese momento cuando el guardia civil levantó al afectado y le practicó la maniobra de Heimlich y, tras unos segundos críticos, el hombre consiguió expulsar el alimento que le causaba la asfixia y recuperó progresivamente la respiración y la normalidad.

Mientras realizaban la intervención, el personal del establecimiento alertó a los servicios de emergencias, por lo que una ambulancia se desplazó hasta el lugar y atendió al ciudadano.

El hombre auxiliado, vecino de la zona y cliente habitual del establecimiento, acudió días después al cuartel de la Guardia Civil para expresar su agradecimiento y presentar una felicitación formal al agente.