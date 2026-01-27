La borrasca Joseph castiga a Galicia: casi 400 emergencias atendidas antes de que llegue lo peor

Pasó Ingrid, y sin tiempo de recuperarse, ha llegado Joseph a Galicia con una inusual alerta roja por elevadas precipitacionesen el interior de la provincia de Pontevedra, con 16 ayuntamientos en el ojo de la borrasca de alto impacto, pero con unos efectos que se extendieron a media comunidad.

Accidentes de tráfico, servicios ferroviarios anulados, el transporte de ría cancelado, carreteras inundadas, desbordamientos de ríos, colegios cerrados o bolsas de aguas en áreas urbanas han sido algunas de las consecuencias este lunes de un temporal que se prevé que deje hasta 150 litros de lluvia por metro cuadrado en el plazo de 24 horas en amplias zonas del territorio gallego y vientos por encima de los 100 kilómetros por hora.

Lo peor del temporal se espera para esta medianoche, pero mientras tanto Joseph ya ha dado pruebas de su intensidad a lo largo del día. Ya a primera horade la mañana se recortaba el transporte en la ría de Vigo y trastocaba el servicio ferroviario. «Por condiciones meteorológicas adversas» se suspendió el servicio entre Ourense y Santiago por la red convencional y entre Ourense y Vigo-Guixar y, más tarde, Adif impuso una limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora en toda la línea Ourense-Santiago para los trenes de alta velocidad, que sí circularon, a diferencia de los regionales. Mañana martes se activará un servicio por carretera en el trayecto Ourense-Vigo (red convencional) para los convoyes de Media Distancia y lo mismo sucederá en el tramo Ourense-Santiago para los trenes de la misma categoría.

La borrasca explosiva se ha notado en la actividad del 112. La agencia de emergencias de Galicia (Axega) había recibido hasta las 19.00 horas 388 incidencias relacionadas con Joseph. La mayoría de las intervenciones han tendido que ver con la caída de árboles y ramas en las carreteras (82), inundaciones en carreteras (35) y en viviendas (8), prevención de riesgo (46), bolsas de agua (12) e incidentes relacionados con tierra y piedras en las carreteras (21) y cables tirados (15) entre otras.

Por provincias, Pontevedra ha sido la más afectada, con 174 notificaciones, seguida de A Coruña (132), Ourense (42) y Lugo (40). Entre los ayuntamientos con más intervenciones, destaca Vigo, con 31, Pontevedra (14), A Estrada (9), Santiago con (21), Outes (6) y Foz con (3) incidentes.

Rescate

En cuanto a los accidentes, la Xunta informó de que solo hasta el mediodía se habían producido 30 por causas atribuibles a las condiciones meteorológicas, que se saldaron con 17 heridos. La Guardia Civil y efectivos de Protección Civil rescataron un hombre del interior del vehículo que conducía tras ser sorprendido por el agua cuando atravesaba un camino en el ayuntamiento pontevedrés de Portas.

El aviso previo sirvió para que las administraciones públicas y alcaldes prepararan los operativos para emergencias y lanzaran avisos a la población para mitigar los posibles efectos negativos. Algunos regidores, como los de Vilaboa y Cuntis, cursaron la petición par activar el nivel 2 de emergencia del Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga), pero la Xunta no lo hizo, alegando que «no se aprecian en la actualidad circunstancias» que justifiquen dar este paso. En todo caso, indicó que los medios autonómicos están «en alerta operativa», preparados para «la movilización inmediata si lo requieren las circunstancias».

En cuanto a la suspensión de la actividad lectiva -hoy no hubo clase ni transporte escolar en los centros educativos y escuelas infantiles del interior de Pontevedra-, la previsión es recuperar la normalidad este martes. Educación recuerda que la suspensión de la actividad lectiva «constituye una medida de carácter excepcional», como lo fue Joseph.

Con lo peor aún por llegar, según las previsiones, cuatro concellos rondan a estas horas los 120 litros por metro cuadrado en poco más de doce horas: Fornelos de Montes, Forcarei, Santa Comba y Lousame.

Las ráfagas de viento superaron ampliamente los 100 kilómetros por hora en Oia, Cuntis, Cedeira y Vimianzo, alcanzándose la máxima en Viveiro con 130 km/h.